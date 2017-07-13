登上拉浪岛扎营潜水垂钓 蓝眼泪黑夜闪烁浪漫迷人 大城小镇

报道:陆素素 摄影:陈锦华

（怡保讯）九屿岛(Pulau Sembilan)是由9座大大小小的岛屿所组成，分别为阿加斯岛、巴容岛、尼比斯岛、伦比亚岛、沙加岛、布鲁岛、黑岩、白岩和以“蓝眼泪”闻名的拉浪岛。

2014年之前，九屿岛并未火红，9座小孤岛只有在周末假期，有些附近的渔村村民到岛上扎营，少数的垂钓者和游客在小岛附近进行一天来回的垂钓和浮潜活动外，便没有其他的游玩活动。

当中，以拉浪岛比较受欢迎，因为岛上有溪流和美丽的海滩，可以让人们登上沙滩休息和扎营。另外在伦比亚岛和拉浪岛之间的海峡，拥有水深不超过10公尺的大陆架海床，适合珊瑚繁殖，海洋生物繁多，与布鲁岛和沙加岛之间的海峡蕴藏的渔群种类丰富，皆是潜水和垂钓的圣地。

随着村民与亲友联营的3家旅游公司，即环岛旅游有限公司、海星旅游及蓝眼泪度假村旅游公司相继开业，大力推动生态旅游，九屿岛以“蓝眼泪”而声名大噪，被人们称为大马最浪漫的岛屿，涌入不少国内外的旅客。

毕竟在大马半岛要看到“蓝眼泪”可是相当难得的机会，因为它们不定期出现在漆黑的夜里，在海面上被碰触后才会发出蓝光，数量多的时候呈现出一幅让人难以忘怀的蓝色美画。

九屿岛崛起带旺双武隆 推动旅游业增工作机会

九屿岛崛起后，对最靠近的霹雳双武隆渔村带来许多的商机，不仅交通变得繁忙，渔村内的气氛因众多游客来来往往而热闹起来，而且为村民开拓工作机会。

双武隆渔村是下霹雳8大渔村，即半港、双怡杖、双武隆、峇眼拿督、四条港、峇眼巴硕、双吕拔以及双吕江的其中之一，这个百年渔村拥有80多户家庭，约400多村民，以潮州汕头人为主，旅游业崛起前村民全以捕鱼为生。

游客多后，村内的青年们在周末和假期纷纷成为当地旅游团的助手，在村内和岛上帮忙照顾前来扎营旅游的游客。家庭主妇们也当上兼职膳食助手，在岛上为游客烹调海鲜和准备日常饮食。在游客高峰时期，船只出租率也大大提高，以载送游客往返九屿岛。

这是环环相扣的现象，周边的行业和村民都透过了九屿岛的崛起创设了新的生意，包括在百年老树下摆卖小吃、翻新破旧小房子成为手工艺店、推广“抓耳虫”服务等，而且增加了就业机会，点燃了一个渔村的活力，当然旅游业崛起并没有污染村民的善良淳朴和浓浓的人情味，让每一位前往的游客都感受到渔村内朴素的气息。

增建基建防巨浪袭营地 忧破坏海洋生态接拆令

九屿岛在逐渐名声高涨时，却突然面对封岛的冲击。

庆幸的是，当年有关当局给予一个放宽期，让旅游公司有时间给予已经订购旅游团的游客前往游玩后才封岛，减少旅游公司面对的损失。

九屿岛第一次关闭是在2015年7月1日，霹雳州政府当时宣布暂时封岛是为了规划岛上的设施，重新开放后将限制每天上岛游客人数。2016年1月九屿岛重新开放，商家们包括旅游公司、小吃档、工艺品摊档重新投入营业，让渔村恢复人气，名声更响。

旅游公司也投入更多的人力和财力，增建基建和建筑海堤以防巨浪侵袭营地，基建建好后，吸引更多的游客前来。当然，3家公司都不约而同以扎营的方式让游客过夜，因这是最贴近这个大自然的住宿方式。

可是出现的变数太快，在基建建竣后，为免破坏海洋生態及污染环境，霹州公园机构要旅游公司业者把岛上兴建的基建拆除，在力争不果后业者们也只好跟隨指示进行拆除。

什么是“蓝眼泪”？

根据维基百科显示，“蓝眼泪”是夜光藻（学名：Noctiluca scintillans），属于甲藻门单细胞生物（英语：dinoflagellate），俗称海耀，又称夜光虫，在马来西亚和台湾也被称作蓝眼泪，为一种在海中生存的非寄生甲藻，能作生物发光（bioluminescence）。这种藻类之所以能发光，是因为其体内数以千计的球状胞器中，具有萤光素-萤光素酶，这些胞器就像微型的电源供应器，让夜光藻在感受到周遭环境的变化时发出萤光，要看到夜光藻的形态也需在显微镜下放大100倍才能看见的。