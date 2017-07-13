再见，暖暖！ 熊猫宝宝要回中国了 国内新闻

（吉隆坡13日讯）要对“暖暖”说再见了！

上周三，本报独家报道熊猫宝宝“暖暖”即将在下月18日满两岁。不过，由于“暖暖”仍依赖妈妈“靓靓”，未能独立，所以是否要把“暖暖”送返中国仍未有决定。

时隔一周，我国政府公布了决定，就是“暖暖”将送回中国四川省的卧龙大熊猫保护研究中心！

天然资源与环境部长拿督斯里旺朱乃迪周三披露，“暖暖”将于下个月的2岁生日时离开大马。

“说再见是令人伤感的，但我们觉得这是对‘暖暖’最好的决定。”

他解释说，即使在中国野外长大，熊猫幼崽也会有朋友。

旺朱乃迪是应中国水利部部长陈雷邀请到中国进行5天工作访问时，正式转交公函给中国政府，表明大马决定把“暖暖”送去中国。

他说，如果大马要留住“暖暖”，就必须扩充国家动物园现有的大熊猫保护中心，而每年须缴付高达60万美元（约250万令吉）费用和其他开销。

早前国家动物园署理主席罗斯里接受本报访问时披露，根据租借协议，熊猫宝宝的租借费属于一次性付费，年限是“2+2”，即如果要在“暖暖”两岁后送返中国，或延长多两年，都无需再缴付费用。

“这也意味着，我们还有4年的宽限期，以决定是否要把熊猫宝宝送回中国。”

他补充道，一旦“暖暖”变得越来越独立，不再依赖妈妈“靓靓”，动物园就会通报给天然资源及环境部，由该部门开会决定“暖暖”的去留。

当时罗斯里的说法是，‘暖暖’尚未有任何与母亲的分开的行动和举止，所以是否要把‘暖暖’送返中国，暂时还没有决定。