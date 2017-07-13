川男杀人潜逃16年 靠厨艺发迹年赚200万 国际新闻

（成都13日综合电）四川眉山男子罗俊涵（化名）在2001年为了数千元人民币的财物，两度假借租房为名抢劫，并将其中一名屋主杀害。为避开警方追查，罗男事后辗转逃到陕西、新疆、内蒙古等地，最后在青海凭着厨艺而发迹，年收入逾200万元人民币（逾127万令吉）。未料警方却没有停止对他的追捕，借着先进技术，近日成功锁定了罗男身份将其抓获。

出生于1960年的罗俊涵，在五兄妹中的文化水平最高，在大专毕业后，到家乡乐山的学校任职代课老师。由于罗男不满足于当前生活，不久后便辞去老师一职，辗转从事机械加工、餐馆、汽车修理等多个行业，但都失败收场，最后萌生了抢劫的想法。2001年3月，罗男假借租房为名，在东坡区成功抢走一名屋主的数百元。同年6月，罗男又重施故技，将东坡区一名屋主骗出杀害，再抢走对方的手机及3000元人民币现金。

往后多年，罗男为避开警方的追查，曾到过新疆、内蒙古等多地，并在当地的餐厅工作，但因担心被警方锁定身份，他每隔数月便换一个居住的地方，不敢久待。及至2009年，逃到青海西宁的罗男，赫然发现四川火锅在当地很受欢迎，而他亦凭着厨艺，在当地获得一间火锅公司的聘用。自此后，罗男数度升职，直至2013年成为了公司的技术部门负责人，年薪超过200万元人民币。

虽然罗男在青海的生活依然低调，且身份亦经过伪造，不过随着调查技术的进步，警方最终仍锁定了罗男的身份，并于近日派员至西宁将其抓获归案。经问讯，罗男承认自己的罪行，并对当年犯案表示悔恨万分，“换做现在，即便给我500万，我也不会去做那样的事”。