澳洲翁普吉玩水上滑翔伞堕海亡 妻全程目击 国际新闻

（曼谷13日综合电）不少游客喜爱到泰国普吉岛玩水上活动，一名澳洲男游客周三在当地玩水上滑翔伞时，意外堕海身亡，其妻更目击整个过程。负责驾驶小艇的船长和一名滑翔伞工作人员被捕，遭控以鲁莽操作导致他人死亡罪名。警方正调查事件，需为男子验尸以确定死因。

死者是来自澳洲珀斯的71岁老翁赫西，事发当日他与泰籍妻子在普吉岛享受假期。赫西玩水上滑翔伞，其妻则拍摄赫西出发前，对着镜头微笑的最后一刻，想不到这却成为丈夫的最后身影，夫妇二人从此阴阳永隔。

事发大约于当地时间下午2时，从片中可见，赫西与一名未有戴上衣帽装备的工作人员一同飞上天，但不久之后，就见到赫西直堕30米下的大海，相信是他在半空中突然脱离安全带而堕海。救援人员其后赶到查看赫西的情况，当时赫西出现呼吸困难，其后不幸身亡。

调查人员表示，赫西的身上有明显红印，需要验尸确认他是溺毙，还是死于堕海的冲击力。被捕的2名男子向警方表示，赫西当时意外解开了安全扣，结果令他直堕大海。

赫西是一名商人，曾经在西澳洲大学、英国牛津大学、美国史丹福大学就读，更著有多本关于商业及管理的书籍。从赫西上载到社交网的图片，可见他热爱水上活动。他与太太在到普吉岛前，曾到访清迈，并原定于周五返回澳洲。