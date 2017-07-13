两车碰撞后起火 青年逃不及烧死 北马新闻

（打巴13日讯）普腾花蝴蝶国产车与丰田休旅车发生碰撞后起火燃烧，26岁华裔青年逃生不及，当场活活烧死。

此宗骇人车祸是于周四凌晨4时许，发生在南北大道321.7公里，往北方向靠近霹雳州打巴收费站。死者为现年26岁的林振德（译音），为普腾花蝴蝶国产车司机。至于休旅车司机及2名乘客则无恙,3人的年龄介于14岁至53岁。

打巴警区主任宋萨警监通过手机应用程序发表简讯证实此事。

事发时，死者驱车从吉隆坡往太平方向行驶，路经上述地点，轿车突然失控撞上紧急车道的防撞围栏，再驶入大道右边车道，并撞及反方向而来的休旅车。

他说，男子轿车撞上休旅车后，2辆轿车相互拖拉约100米后着火，事发后，休旅车司机及2名乘客及时逃出生天，至于死者则来不及逃生，惨遭烧死。

他指出，医护人员将该名男子救出后，发现男子身上50%遭火烧过，当场证实身亡。

他补充，死者遗体被送往打巴太平间解剖，而初步调查显示，死者所驾驶的轿车除了严重烧毁，也被撞成两截，休旅车在事后车头毁不成形，焚烧程度达100%。

他说，警方目前援引1987年陆路交通法令41（1）危险驾驶导致他人死亡调查此案。