新片上映 | 终极决战 《War Of The Planet Of The Apes》 影视
片名：《War For The Planet Of The Apes》
导演：Matt Reeves
演员：Andy Serkis、Woody Harrelson、Steve Zahn、Judy Greer、Toby Kebbell、Amiah Miller
类型：动作、剧情
在人类与猩猩间的紧绷局势之下，两派主宰世界的族群对峙情况逐渐加剧。
Caesar（Andy Serkis饰）所领导的猩猩族群，面对着一位冷血残暴并率领着人类武装军团的军官强烈逼迫，为了生存，它们不得不展开致命反击。然而长期激烈对抗的消磨不仅让猿类一族元气大伤，连带导致族类情势急转直下，也迫使Caesar与自己内心的黑暗本能不断角力，并且引发它密谋报复的想法。
旅程最终两方人马再度对峙，Caesar及军官都发动所有军力全面迎战，而这场史诗般的终极决战将牵绊着两方物种及这座星球的未来命运……
猩猩角逐奥斯卡影帝？
好莱坞的科幻系列第3部曲《War For The Planet Of The Apes》，同样由第2集的导演Matt Reeves执导，伴随着WETA特效的精进让续作在全球各地获得青睐，这次他打造出系列最高评价作品，在烂番茄（Rotten Tomatoes）拥有95高分。
本片不仅有英国动态捕捉大师Andy Serkis回锅演主角Caesar，还有Woody Harrelson饰演反派上校。Woody饰演该角主张以“人类存活为优先而灭杀猩猩”，或许是人类最后、疯狂的一线生机，但却是猩猩们的头号敌人。
在上一集里Caesar不仅面临外患“人类”的潜在威胁，他最大的内忧便是处处与他作对的Koba（Toby Kebbell饰），而这集威胁也逐渐加剧。科技日新月异，WETA特效技术大举突破，让演员可以透过更近的特写演出，剧组也特别透过影片公开WETA的神奇特效，以不到30秒的时间，让Andy转眼变成Caesar，但仍忠实呈现演员饱满情感的演出，达到完美的演绎。
曾以动态捕捉的方式演过Gollum、King Kong等众多经典“非人类”角色，Andy饰演Caesar的演技精湛，更被看好首度以非人类角色问鼎奥斯卡影帝，为此他倒是看得很开，认为特效团队的用心不容忽视，他说：“视觉效果可以用来渲染角色的深度，这是创造情感的表现，在戏剧的节奏上可以表现得很好，我认为这其实算是特效化妆。特效团队的成果非常杰出，影艺学院不应该歧视这部分，如果他们觉得Caesar演得不好，那另当别论，但那又是两回事，与特效无关。”至于是否有望入围影帝，他则认为随缘。
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