新片上映 | 终极决战 《War Of The Planet Of The Apes》 影视

《War For The Planet Of The Apes》

片名：《War For The Planet Of The Apes》

导演：Matt Reeves

演员：Andy Serkis、Woody Harrelson、Steve Zahn、Judy Greer、Toby Kebbell、Amiah Miller

类型：动作、剧情

在人类与猩猩间的紧绷局势之下，两派主宰世界的族群对峙情况逐渐加剧。

Caesar（Andy Serkis饰）所领导的猩猩族群，面对着一位冷血残暴并率领着人类武装军团的军官强烈逼迫，为了生存，它们不得不展开致命反击。然而长期激烈对抗的消磨不仅让猿类一族元气大伤，连带导致族类情势急转直下，也迫使Caesar与自己内心的黑暗本能不断角力，并且引发它密谋报复的想法。

旅程最终两方人马再度对峙，Caesar及军官都发动所有军力全面迎战，而这场史诗般的终极决战将牵绊着两方物种及这座星球的未来命运……

猩猩角逐奥斯卡影帝？

好莱坞的科幻系列第3部曲《War For The Planet Of The Apes》，同样由第2集的导演Matt Reeves执导，伴随着WETA特效的精进让续作在全球各地获得青睐，这次他打造出系列最高评价作品，在烂番茄（Rotten Tomatoes）拥有95高分。

本片不仅有英国动态捕捉大师Andy Serkis回锅演主角Caesar，还有Woody Harrelson饰演反派上校。Woody饰演该角主张以“人类存活为优先而灭杀猩猩”，或许是人类最后、疯狂的一线生机，但却是猩猩们的头号敌人。

在上一集里Caesar不仅面临外患“人类”的潜在威胁，他最大的内忧便是处处与他作对的Koba（Toby Kebbell饰），而这集威胁也逐渐加剧。科技日新月异，WETA特效技术大举突破，让演员可以透过更近的特写演出，剧组也特别透过影片公开WETA的神奇特效，以不到30秒的时间，让Andy转眼变成Caesar，但仍忠实呈现演员饱满情感的演出，达到完美的演绎。

曾以动态捕捉的方式演过Gollum、King Kong等众多经典“非人类”角色，Andy饰演Caesar的演技精湛，更被看好首度以非人类角色问鼎奥斯卡影帝，为此他倒是看得很开，认为特效团队的用心不容忽视，他说：“视觉效果可以用来渲染角色的深度，这是创造情感的表现，在戏剧的节奏上可以表现得很好，我认为这其实算是特效化妆。特效团队的成果非常杰出，影艺学院不应该歧视这部分，如果他们觉得Caesar演得不好，那另当别论，但那又是两回事，与特效无关。”至于是否有望入围影帝，他则认为随缘。