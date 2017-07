新片上映 | 终极决战 《War Of The Planet Of The Apes》 影视

片名:《War For The Planet Of The Apes》

导演:Matt Reeves

演员:Andy Serkis、Woody Harrelson、Steve Zahn、Judy Greer、Toby Kebbell、Amiah Miller

类型:动作、剧情

在人类与猩猩间的紧绷局势之下,两派主宰世界的族群对峙情况逐渐加剧。

Caesar(Andy Serkis饰)所领导的猩猩族群,面对着一位冷血残暴并率领着人类武装军团的军官强烈逼迫,为了生存,它们不得不展开致命反击。然而长期激烈对抗的消磨不仅让猿类一族元气大伤,连带导致族类情势急转直下,也迫使Caesar与自己内心的黑暗本能不断角力,并且引发它密谋报复的想法。

旅程最终两方人马再度对峙,Caesar及军官都发动所有军力全面迎战,而这场史诗般的终极决战将牵绊着两方物种及这座星球的未来命运……

猩猩角逐奥斯卡影帝?

好莱坞的科幻系列第3部曲《War For The Planet Of The Apes》,同样由第2集的导演Matt Reeves执导,伴随着WETA特效的精进让续作在全球各地获得青睐,这次他打造出系列最高评价作品,在烂番茄(Rotten Tomatoes)拥有95高分。

本片不仅有英国动态捕捉大师Andy Serkis回锅演主角Caesar,还有Woody Harrelson饰演反派上校。Woody饰演该角主张以“人类存活为优先而灭杀猩猩”,或许是人类最后、疯狂的一线生机,但却是猩猩们的头号敌人。

在上一集里Caesar不仅面临外患“人类”的潜在威胁,他最大的内忧便是处处与他作对的Koba(Toby Kebbell饰),而这集威胁也逐渐加剧。科技日新月异,WETA特效技术大举突破,让演员可以透过更近的特写演出,剧组也特别透过影片公开WETA的神奇特效,以不到30秒的时间,让Andy转眼变成Caesar,但仍忠实呈现演员饱满情感的演出,达到完美的演绎。

曾以动态捕捉的方式演过Gollum、King Kong等众多经典“非人类”角色,Andy饰演Caesar的演技精湛,更被看好首度以非人类角色问鼎奥斯卡影帝,为此他倒是看得很开,认为特效团队的用心不容忽视,他说:“视觉效果可以用来渲染角色的深度,这是创造情感的表现,在戏剧的节奏上可以表现得很好,我认为这其实算是特效化妆。特效团队的成果非常杰出,影艺学院不应该歧视这部分,如果他们觉得Caesar演得不好,那另当别论,但那又是两回事,与特效无关。”至于是否有望入围影帝,他则认为随缘。