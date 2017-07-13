限48小时内发重选通知 行动党促当局正视 国内新闻

（吉隆坡12日讯）民主行动党代全国主席陈国伟要求社团注册局正视该党法律局主任哥宾星的最后通牒，即在48小时之内发出“要求重选”的正式通知予行动党。

陈国伟今天发表文告促请社团注册局拿出专业和负责任的态度来处理“行动党重选”事件，而不是沦为巫统的鹰犬，以“莫须有”的罪名污蔑和攻击在野党。

“社团注册局发出媒体文告5天之后，仍无法发出正式通知予民主行动党。由此可见，内政部和社团注册局皆没有实质证据证明对行动党所作出的指控。”注册局是在7月7日下午发出媒体声明，声称民主行动党2013年的重选不合法，要求行动党再次进行重选。至今日7月12日为止，虽已事隔5天，民主行动党仍未接获来自注册局的正式通知。

“注册局身为政府机关，岂能儿戏的以媒体文告发出指示来处理公共事务！”也是蕉赖区国会议员的陈国伟要求注册局正视该党法律局主任哥宾星的最后通牒，即在48小时之内发出“要求重选”的正式通知予行动党。注册局不能在通过媒体大放厥词之后，就不负责任地装作若无其事。陈国伟也促请社团注册局给予行动党一个交代。