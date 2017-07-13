借贷还清阿窿不认账 老板遭威胁警扣3人 国内新闻

(怡保12日讯)1名华裔家俬厂老板非法借贷35万令吉，3年内连本带利共清还39万3000令吉，却被“大耳窿”指尚欠贷款上门讨债，遭威胁开出10张各志银3万5000令吉的期票，所幸事主果断报案，警方采取行动逮捕3人包括相信是该非法高利贷的“老板” 。

霹雳商业罪案调查组代主任摩斯副警监周三召开记者会如是披露。他指出，事主是于周一（10日）向警方报案，警方在昨日迅速扣捕上述3人助查，同时还在追查另外5人的下落。警方在上述逮捕行动中也起获5部手机和一辆轿车。他认为这批经营非法放贷者涉及私会党背景。

他表示，由于其中1张3万5000令吉支票已被阿窿兑现，警方只从嫌犯手中起回8张期票，剩余1張不翼而飞，所以事主连同早前还清的39万3000令吉，总共已付给对方42万8000令吉。

他指出，现年49岁的华裔厂商因生意周转问题，于2010年至2012年向阿窿共借贷35万令吉，并在3年内(2014年至2016年)，分阶段还钱，一共付还39万3000令吉，比贷款数额多出4万3000令吉，事主当时也以为已还清借贷。

“孰知，今年5月11日阿窿与另外5人到事主位于华都牙也布先的工厂，把事主载到华林市，并“要胁”开出10张各3万5000令吉的期票。”

摩斯表示，警方接获投报后，成立小组调查此案，并于周二（11日）逮捕3名嫌犯，其中一名65岁嫌犯相信是非法放贷者“老板”，另2名年龄分别57岁和36岁男子是“手下”，后者拥有毒品前科。