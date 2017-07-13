泵房避雷针遭窃打雷停电 大山脚2住宅区淹水 北马新闻

（大山脚12日讯）自泵房建竣后就告别逢雨必淹的双溪南眉和荣华园，安然无恙一年多后昨日傍晚下雨时路面又突然淹水，原来是无良宵小剪断泵房的铜制避雷针，导致泵房遭雷击无法操作，不能疏通雨水。

双溪南眉暨荣华园睦邻计划中心主席陆文礼说，昨日下午4时许开始下大雨，傍晚5时许他收到多通居民的电话，投诉路面积水不退，担心恶梦重临。

他说，当时靠近双溪南眉河岸的路面已经积水，所幸还未淹进住家，他到泵房检查却发现泵房停电没有操作。

他即刻联络威省市政局，而官员在他投诉后也立即在傍晚6时许前来检查，最终查到原来是柱上的两根避雷针被剪断。

他说，官员事后即刻重新开启泵房电源，启动操作，路面的积水也迅速在数分钟后消退。

他指出，该住宅区住了上百户居民，过去20多年来逢雨必淹，让居民苦恼不已。他在2008年向时任巴当拉浪州议员陈宗兴申诉，之后现任州议员章瑛也有跟进，最终州政府议决在河岸旁兴建一座泵房，一年多前竣工后，就不曾发生水灾。

陆文礼相信，遗失的两根避雷针相信是宵小所为，留下被剪的痕迹，被剪走的长度约10米。

他之前未留意到避雷针被剪断，上个月和数天前下大雨并没有淹水。他说，该泵房在侦测到水位到达某高度时就会自动操作，晚上也会自动亮灯。

他说，泵房部分围栏高度低矮，成人可轻易跨过，希望市政局能就此寻求解决方案，也希望附近居民多加留意泵房是否出现可疑人物，以防再发生窃案。

陈宗兴促尽快替换避雷针

威省市议员陈宗兴周三巡视泵房时说，他已联络市政局工程组，要求当局尽快替换避雷针，市政局官员都会在雨天巡视泵房的运作，他将要求当局增加巡视次数。

他说，两根避雷针为铜制，材料及安装费估计需千多令吉，但回收价相信仅数十令吉，呼吁犯案者不要为了一点小钱而造成水灾，导致数十户居民因此面对住家淹水、家具财物被浸坏。

出席巡视者尚有该睦邻计划中心副主席郑吉财。