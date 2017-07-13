槟州政府将安装电眼 取缔非法垃圾场燃烧 北马新闻

（大山脚12日讯）马章武莫区非法丢弃垃圾及焚烧垃圾情况猖狂，州政府将在非法垃圾场处安装电眼，鉴定涉及人士和车辆，捉拿垃圾虫及焚烧者。

针对之前马章武莫区内连续发生非法垃圾场露天燃烧事件，浓浓黑烟导致空气污染，严重影响附近居民的作息及健康。

该区州议员李凯伦非常重视该事件，除了向威省市政局和槟城环境局投报，也和掌管环境事务的行政议员彭文宝到公开焚烧地点巡视，并发现印有工厂名字的废置工业垃圾。经过调查，市政局已经命令该工厂负担该公开焚烧地点的清理费用。

他呼吁所有居民配合市政局协助监督非法垃圾抛弃及露天燃烧垃圾，减少空气污染。如有居民发现非法垃圾露天燃烧，请立刻联络市政局热线04-5372658。

李凯伦在上季州议会书面提问州政府关于非法垃圾场燃烧。根据行政议员曹观友在州议会上给予的书面回复，州政府已经确定马章武莫区内四个牵涉非法垃圾场燃烧的地点。

分别位于甘榜曼吉、甘榜瓜拉打昔、山脚镇Santuari 3及武吉茶。上述地点均曾经被报告非法垃圾燃烧地点。

书面回复提到将在非法垃圾场燃烧的地点安装电眼，监督及取缔非法垃圾抛弃及焚烧者。根据提供的数据，威省市政局在2016年共花了大约200万安装56个电眼。

另外，书面回复也提到其他防备措施，如寻找并命令涉及非法垃圾场燃烧的地主清理该处、安排官员到非法垃圾场燃烧处巡逻、州政府将和马来西亚建筑工业发展局（CIDB）合作以确认非法垃圾承包商、州政府也将提供安置地点给工业垃圾和成立民间巡逻队监督非法垃圾场燃烧的地点。