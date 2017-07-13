男子与外籍妻“先上车后补票” 叹孩子申请公民权难 国内新闻

（吉隆坡12日讯）男子“先上车后补票”造成3名孩子面对公民权问题，而且8岁长子至今仍无法入读小学，让他悔恨不已，甚至以本身经历奉劝各位欲娶外籍人士的男士切勿未婚就生子。

事主陈志豪（42岁，从事建筑模型制作）的两个儿子分别是8岁和6岁，而小女儿只有5岁。不过，事主是在2013年才和中国籍太太易红霞（37岁）注册结婚。

虽然，事主自婚后，就开始为孩子公民权的问题东奔西走，并在长子达入小学之龄时，多次奔走政府部门和寻代理帮忙办理有关的手续，但都徒劳无功。

事主说，在为孩子申请公民权和入学的过程中，一直面对诸多刁难和莫名的要求，包括律师提出把孩子转为领养的无理建议、教育局要求我们向中国驻马大使馆为孩子申请护照等；而多次的失败也让他心灰意冷，夜不能寝，觉得对不起太太和孩子。

“孩子没书读，只能在家教小孩读书识字。我几乎每夜都睡不着，工作一半会莫名哭，觉得对不起他们，所以我奉劝男士们，一定结婚才生子，不要害了小孩，我就个活生生的‘样版’。”

“初期我是透过代理为孩子办理公民权，但不成功，然后我就到孩子出生的医院，询问护士该如何，然后就拿了一位律师的联系。”

他说，向律师寻求协助时，每小时的咨询费就要数百令吉，但该律师在咨询过程都在说些无关要紧的话题。

“律师准备些文件后，就很仓促地带我们到国民登记局，帮我们填写资料、复印和申请等，这其实和亲自办理完全没分别。”

他是在民政党全国公共服务与投诉局副主任刘博文的带领下，于记者会上，如是披露。

陈志豪说，几乎每两、三个月，就到布城国民登记局询问结果，官员只说“等”。引颈长盼3年，申请还是失败。

“不论我如何求情，官员连失败的理由都不说。我找律师，他说，我不可能成功。但为何我找他帮忙时，却一昧说定能成事？现在又说不可能。”

“律师还说，通过家人领养孩子的方式，申办会更容易，每名孩子收费大约是6000令吉。当时我确实有股冲动，但想想，自己的孩子为何要给他人领养，越想越荒谬，所以没答应。”

马中机关两边跑 长子迟迟未获入学

陈志豪长子原在去年就应该入读小学一年级，但却基于公民权问题拖延至今还没入学。

他说，去年安邦华小二校愿意接受长子入读，还出信让他到教育局办手续，但雪州教育局却开出要护照的附加条件，而且是在30天之内。

“教育局官员嘱咐我到中国驻马大使馆为孩子办护照，其实我已觉得不太可能，但仍硬着头皮尝试。”

“结果，中国大使馆官员就说，既然我要为孩子申办大马公民权，又怎可能出中国护照给孩子，如出护照，等同孩子属中国籍。我无话可说，只好折返教育局，教育局官员又坚持说中国大使馆一定能出护照。”

事主说，当时他还叫该官员陪他去大使馆，但对方没理会，而他只能再到大使馆一趟。

“我两头跑多次，加上求情，最后大使馆终于出一本旅行证护照给长子。教育局也说孩子可以读书了，我们欣喜若狂，缴付120令吉非公民学费后，开心不了多久，当局发现原来是旅行证，又说不行了，而这次又建议我们到移民局。”

他说，到了移民局，当局就说孩子有出入境记录后，就可以读书，建议我把孩子带出国，再带回大马。

“当下，我就心想，要如何出国？我问对方，孩子没护照没证件要怎样出国，他也答不出，然后又叫我去教育局。最后，我都已心灰意冷，只好寻求民政党的协助。”

刘博文：陈妻签证期限被缩短 恐难申请红色身份证

除了孩子公民权和入学难题外，陈志豪的太太也面对逗留期限被缩短的问题。

陈志豪说，按照常理，外籍配偶的签证期会逐年获准加长，但其太太获准延长2年后，隔年却被缩短至1年。

刘博文指出，外籍配偶签证期限一旦被缩短，可能会面对难以申请红色身份证的问题。

“随着外籍配偶居留在马的时间越长，签证期限也会逐年获得延长，然后就可申请红色身份证，再到蓝色身份证。”

他认为，事主孩子的公民权和入学问题刻不容缓，必须立即解决，而且其次子明年就得念一年级了。

“陈志豪的案例确实较特殊，教育局还加附加条件，但无论如何，我会尽力在1个月内协助他们解决问题。”

他说，明天民政党将会在中午12时，于脸书推介中文版大马公民权指南，教导民众如何处理申请公民权难题，尤其是小孩和老人。

“我们也欢迎在申请公民权期间，遇到官僚作风的民众，通过脸书向他们投诉。”

他说，明日国民登记局官员也会一并出席推介礼，而他将会借此，把陈志豪太太所面对的签证期限问题，通过信函的方式，传达给有关官员。