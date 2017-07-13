【疑手电筒照灯冲突弟一家三口杀兄案】死者遗孀改口 凶器是砖块非石头木棍 北马新闻

（槟城12日讯）疑手电筒照灯惹祸弟一家三口杀兄案，死者妻子今日（周三）突然改口表示，事发时被告是使用砖块致伤死者，而非早前所说的石头与木棍。

早前死者黄荣美遗孀邱亚云（60岁）首次出庭供证，当时她泪洒法庭指证案中被告即小叔一家三口是以木棍及石块袭击丈夫，并指对方在过程中扬言要打死丈夫。不过今日案件续审时，她再次出庭供证接受律师盘问时，亲口表示被告当时使用的凶器并非两块石头与3枝木棍，而是没列在呈堂证物里的砖块。

被告代表律师拿督南日迪伦询问证人是否有告知警方有关事件，邱亚云表示没有。不过她重申，当时第三被告黄明兴拿着一支约5寸长的手电筒，因为灯光照向死者脸部，而引发双方争执打架。她否认对方是使用手机照灯，以及当时晚上天暗而用来照明地上的说法。

她也指出，死者不满被告一直进出路经此地，引起家外两只狗狂吠，导致死者无法好好休息睡觉。她同意律师说法，承认手电筒照灯一事至今没跟警方提起，她澄清表示当时很难过，所以才没这么说。

律师再询问她是否同意说法，即天暗使用手电筒是没有错的，她没正面回应说：“（他们）不应把灯照向脸部，要把灯照向地上。”

她也说在这起事件中，也被第一被告黄荣发打伤其右眼与胸部中间，警方随后带她去医院验伤，但见医生时警员并未在身旁。随后医生有给她服用药丸与滴眼药水，过后再由邻居带她回去病房探望重伤的丈夫。律师再问她是否还记得警员有拍下她受伤的照片时，她指当时思绪很乱，因此不知道对方是否有拍照。

兄弟关系时好时坏

“他们两兄弟的关系，时好时坏，常常吵架，吵了又和好，好了又吵。”

她否认律师说法，即此次纠纷会引发，是因为发展商要取回土地作为发展用途。她指出，当时发展商表示要赔偿7万令吉，并平分即各3万5000令吉予两兄弟，即第一被告黄荣发与死者，而此后黄荣发再也没居住在该处。

她指丈夫生前有这么告诉她，不过不清楚发展商是否有这方面的黑白书面信函，也不知道若被告一家没住在死者家后，死者将获得全数的赔偿金。

此案第一被告黄荣发（64岁）、第二被告叶亚凤（60岁，工厂员工）及第三被告黄明兴（35岁，园丘经理），首二位被告为夫妻，第三被告则是二人的儿子。3被告是于2015年6月17日晚上9时30分，在靠近日落洞巴刹一带住家，因第一被告的手电筒照射到死者引起冲突，结果哥哥遭弟弟一家三口围殴重伤送院不治。

3人被指控误杀黄荣美（67岁），抵触刑事法典第304（b）条文（误杀）。在此条文下，一旦罪成者，将被判监禁最高10年，或罚款，或两者兼施。

由于时间上因素，承审地庭法官诺莎哈将此案展延至8月28日与29日再续审。此案主控官为努鲁胡达副检察司。3被告在闻讯后也一如往常，穿上外套用报纸遮盖脸部，一前一后离开法庭避开媒体镜头。