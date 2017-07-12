万里望新市镇街头枪击案 10嫌犯被提控上庭 国内新闻

（怡保12日讯）涉嫌万里望新市镇街头枪击案的10名印裔男子，包括其中1名伤者，周三被提控上庭，其中8人面对2项提控。

霹雳州刑事调查主任拿督颜天记透露，10名嫌犯是在刑事法典第148（在暴动中持有武器或发射物）条文下被控，其中8人同时也被控触犯国民登记法令第25（1）（n）条文，即没有携带大马卡。

他周三透过手机应用程序发布文告指出，10名被告分别是罗嘉拉贞、沙迪古玛、克占古玛、威慕鲁甘、西华嘉纳迪、西华、玛格斯华然、佐瑟纳、依兰格斯然，以及艾文雷。

他表示，10名被告当中，艾文雷为此案的伤者之一，其余9人皆是在第一次和第二次的逮捕行动中遭到警方的扣留。

周三上午时分，该10名被告由警员带往怡保推事庭面控，由于推事有其他案需处理，过后将此案推迟在下午2时30分开庭聆审。被告在进出法庭时全程以衣服遮脸，以逃避摄影记者的镜头。

目前，此案还有2名印裔嫌犯，仍在警方的扣留中，直到本月16日。

上述案件是于7月2日晚发生，警方证实涉及的私会党2派因为看足球赛发生口角，较后相约谈判时引发枪击案，酿成3人受枪伤。警方过后援引刑事法典第307（企图谋杀）条文及军火法令第39条文调查此案。