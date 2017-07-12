张盛闻促非政府组织家长及校方 紧密合作杜绝校园霸凌 中南马新闻

（芙蓉12日讯）教育部副部长拿督张盛闻促请社区非政府组织及家长能与校方保持紧密合作，以杜绝校园霸凌事件。

他说，单凭学校的力量，委实无法彻底消灭霸凌事件，因为学校纪律只能管制霸凌事件不会发生在校内，却无法控制发生在校外的学生霸凌事件。

他认为，只有家长及社区非政府组织的配合，才能真正解决校园霸凌事件。

“父母与孩子关系比较密切，假如孩子在学校被欺凌，也许会告诉父母，父母应该转告校方；社区商家或非政府组织一旦发现任何学生被欺凌，也可以协助告诉学校。”

他也提醒家长应该时时与校方保持密切联系，有些孩子在家长面前可能是好孩子，但在家长背后可能又是另一个模样，家长必须有所了解。

他今日在芙蓉与森州教育局官员进行开斋节聚餐后，在记者会上说，倘若家长与学校关系密切，即可真正清楚了解自己的孩子。

他说，如今许多学校都有开设教师与家长交流的社媒群组，家长可通过社媒群了解孩子在校内的表现或问题。

他强调，学校大门永远为家长与学生打开，家长有任何不满可向校方或教育局作出投诉，而非只会在脸书或社媒发帖申诉。

确保校园清洁

新山11岁男童被证实感染鼠尿病离世事件，张盛闻说，教育部设有特定部门与卫生部保持联系，确保校园清洁，特别是花圃与厕所范围。

他指出，即便是学校举办任何校外活动或毕业旅行，在启程之前也会事先调查有关地点的卫生情况，凡是以学生的健康和安危作为首要考量。

他说，目前也未有报告显示，该名11岁男童是如何感染鼠尿病。

他指出，除非在卫生部的调查之下，鼠尿病已沦为瘟疫，否则教育部不会禁止学校到任何有水之处举办校外活动。