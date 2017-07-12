纳吉：付出远超历任首相 拨近9亿予淡小 中南马新闻

（布城12日讯）首相拿督斯里纳吉强调，他自上任首相以来，对淡米尔教育的付出与拨款，是远远超出历任首相，包括一名来自印裔血统的前首相。

他说，自从上任以来，拨出将近9亿令吉予淡小，因为他视这本身的责任。

他今天在龙溪为马来西亚淡米尔教育辉煌200周年特刊主持推介礼时，如是表示。

同时，他宣布增加政府高等学府印裔学生的录取率，目前，政府学校印裔学生的录取率为4.5%。

纳吉也说，政府增加50所淡米尔幼儿园，以实现所有淡小有幼儿园的目标。

他说，要改变一个族群的命运就是透过教育与语言的掌控，因此在他接任首相一职以来就是确保国家主要教育政策是否延续，然后继续先贤的斗争 。

纳吉也呼吁印裔族群相信政府，因为政府绝不许下空头支票的承诺，苏巴玛廉也肩负重任，推动马来西亚印裔大蓝图，保障印裔的福祉。

他宣布拨出25万令吉，给龙溪宝石花园泰米尔小学（SJKT Taman Permata），作为学校发展用途。

教育部长拿督斯里马哈兹尔说，截至今年1月31日，我国共有8万1483名学生在524所淡小求学。

他说，政府关注各源流学校的发展，因此在2017年财政预算案中拨出1000万令吉予50所淡小学前教育机构，而政府也欣慰淡小与其他源流学校的距离拉近不少。

国大党主席兼卫生部长拿督斯里苏巴玛廉说，在政府努力下，淡小的表现不逊色于其他源流学校。

教育部副部长拿督卡玛拉南登也有出席活动。