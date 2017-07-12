扎希：今年需求将超越生产 石油天然气领域复苏 中南马新闻

（吉隆坡12日讯）副首相拿督斯里阿末扎希指出，2016年可谓是石油与天然气领域充满挑战的一年，惟今年则可被视为是复苏年，根据石油输出国组织（OPEC）的预测，全球的燃油与天然气需求将超越生产。

“《路透社》的一项调查也显示，布伦特原油（Brent crude oil）于2017年可维持在每桶58美元，到了2018年则上升至65美元；而摩根大通集团也预测，布化特或西德州中级原油（WTI）都维持在平均56美元。”

阿末扎希是为亚洲石油丶天然气及石化工程展览会（OGA）主持开幕礼时，如是指出。

他续称，在国内，国油在第4季度的财政报告，创下税後利润同比增长率12％，尽管收入下降了17％。

而随着国油去年减少22％的资本投资，可控成本也减少了8％，他认为国油已成为一个更有弹性的机构。

“我可以确定的是，从国油的身上，我们可以学习到或模仿的一些事情。”

他强调，在如今的环境之下，石油与天然气仍然拥有巨大的契机等待开发，因此，相关的企业必须多元化其相关的产品及服务，包括在下游的工业方面，开拓更大的市场。

较早时，副首相提到，我国是继卡达尔之後，最大的天然气输出国，而在2015年，我国也是东南亚最大的天然气输出国，每天达64万7000桶。

因此，他指石油领域的发展，符合我国欲达致2020年高收入国的目标。

他指以我国稳定的环境，吸引越来越多的石油与天然气企业选择到我国投资，到了2020年，石油丶天然气与能源将会为我国带来400亿美元的收入。