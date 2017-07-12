“有大家支持不怕面对任何人” 张秀福身马来服装拉票 中南马新闻

（新山12日讯）振林山马华区会主席张秀福昨晚一身马来服装出席开斋宴，并向出席民众拉票，表示自己若在来届大选获得大家的支持，他不怕面对任何人。

昨晚以“疼惜振林山”为主题的开斋节晚宴，是由振林山马华及民政联合举办，出席人数相当踊跃，现场座无虚席。张秀福当晚特地穿上马来服装，致词时大力为自己拉票，希望来届大选时，大家给予他支持。

他说，虽然上届大选他无缘上阵，且在大选后振林山马华领袖不愿出任村长、许多支会也不再活跃，没有召开会议和任何活动。

他指出，他身为该区会主席，当时觉得心痛，不过，自2014年来，他重组和带动振林山马华，让该区马华重新活跃起来，在他带领的团队下，一直努力服务和工作。

他说，备战大选工作，他和团队们早已开始进行，在向柔州务大臣拿督斯里莫哈末卡立汇报时，柔大臣相当满意准备工作。

他希望，来届大选，大家能够给予他支持，重夺振林山国会议席。

另外，民政党士古来协调员张镁好说，振林山马华和民政党在过去2年来，已一同携手展开各项工作，并为来届大选做好备战。

他希望，民众能够给予国阵支持，让国阵候选人在来届大选时，从行动党手中拿回振林山。

他促请，社会领袖忘记过去不愉快的事件，一起向前看，让国阵在来届大选拿下振林山一国二州议席，包括努沙再也州议席。

振林山国阵主席兼柔大臣政治秘书莫哈末凯里说，上届大选选民投选林吉祥出任振林山国会议员后，现在已可以看出他的表现。

他指出，张秀福来自振林山，了解振林山的需要，希望大家能够给予他支持。

“在上届大选中，巫裔选民在士古来州选区，给予不是来自巫统的国阵候选人很大的支持，来届大选希望也同样给予支持。”

他指出，柔州大臣对振林山国会议席也相当重视，并给予各种帮助，希望来届大选国阵重夺振林山。

出席者还包括柔州民政党主席张国智、柔州大臣拿督莫哈末卡立特别事务官邱孝利等。