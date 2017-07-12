刘晓波休克命危医院抢救 美国再吁放人 国际新闻

（华盛顿12日综合电）美国国务院周二表示，若患肝癌的诺贝尔和平奖得主刘晓波到美国接受治疗，美国无任欢迎，并呼吁北京释放他。

国务院发言人诺尔特表示：“我们继续呼吁中国当局让刘晓波获得完全假释，并释放其妻子。我们呼吁中国释放刘晓波，让他可随自己意愿去接受治疗。如果他选择去美国，我们当然欢迎。”

她表示，美国仍然关注刘晓波及其他被囚中国异议人士的情况，呼吁中国立即释放他们并撤销对他们的控罪。

肝功能持续恶化仍休克

刘晓波就诊的中国沈阳中国医科大学附属第一医院周三发通报，指刘晓波仍在积极抢救中，肝脏功能进一步恶化，“在持续性肾脏替代治疗（CRRT）下总胆红素继续上升至114μmol/L，经输注血浆后凝血酶原时间（PT）29.2s”，仍存在休克及器官功能衰竭。

不过，中国人权民运信息中心却引述刘晓波家人消息，指刘晓波周二完成血液透析后，身体状况有明显好转，周三清晨一度清醒。

亲属表示，周二上午刘晓波完成血液透析后，身体状况有明显好转，下午只有20分钟的不适，但很快又好转，直到周三清晨状况也不错，一度清醒。

恐活不过两周 禁出国等同谋杀

刘晓波病况恶化快速，专家分析“若无法有效控制感染，可能活不过两周”。中共已故总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤痛批当局拖延刘晓波的病情，“等于谋杀”。

尽管刘晓波的国际义务律师已安排好医疗专机，但中国仍不愿让他出国治疗，连其家属也遭当局监控，难与外界联系。

负责治疗的沈阳医科大学附属第一医院，周二发病情通报称61岁的刘晓波出现腹腔感染、腹膜炎、感染性休克、器官功能不全等症状，周一开始24小时洗肾，周二继续加强抗感染与器官功能支持治疗，通报坦言“仍在积极抢救中”。

台湾林口长庚医院肝脏科主任林俊彦根据中方曝光的刘晓波病况，研判其目前病况非常危险，若无法有效控制感染，可能活不过两周。刘目前接受24小时洗肾，可能因肝功能不佳，连带使肾功能也变差；若感染无法被控制住，接下来能活多久的关键，将在于肝功能恶化速度与癌细胞扩散情况。

中共已故总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤日前也不顾当局的禁言令，主动接受自由亚洲电台访问，痛批当局拖延刘晓波的病情，“等于谋杀”。