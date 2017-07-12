95岁阿嫲爱心纸花脸书卖 为自闭儿童筹5.3万（附视频） 北马新闻

报道：康灯海

摄影：陈友晋

（槟城12日讯）一朵纸花，一颗心，95岁阿嫲卖花女通过脸书卖花，为自闭症儿童筹5万3000令吉。

梁美兰阿嫲，这名相信是当今全马最年长的卖花女。她没有奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）年轻时的美貌，她卖花也不是为了想拥有一个可以御寒的小房间，也不是为了想学一口标准的英语而攀上名流社会，而只是很陶醉地投入，无时无刻专注用心地制作一朵朵盛放的纸花，为慈善活动尽一份力。

16岁时，梁美兰就读新加坡南洋女中，学会了制作纸花。七七卢沟桥事变，她和200名女学生街头卖花，将所筹获的钱用来救济在中国抗战的老百姓。

先生于25年前往生后，梁美兰重新拿起剪刀和彩纸，制作纸花来排遣生活，当成健身运动。她通常会在制作纸花时，访问11个生活在槟城、吉隆坡、马六甲、柔佛及新加坡的孩孙，通过卖纸花协助当地有需要的慈善团体募款。

最近，通过她居住在槟城第10个孩子谢金英女儿的脸书社交媒体募款，梁美兰造出了几百夺五颜六色的漂亮纸花，为槟城牛汝莪自闭症儿童协会及自闭症教育中心筹得了5万3000令吉。

每制一朵纸花 需时约30分钟

《光华日报》记者与梁阿嫲有约，来到洗布桥附近一座环境幽雅的公寓住宿单位，推门进去，只见大桌、小桌及柜台上摆满五颜六色栩栩如生的纸花。梁美兰优雅地坐在客厅沙发上专注平静地造花，这些花朵隔天就要送出去给善心的网购者们。

其女儿谢金英说，妈妈每次到儿女家小住，孩子们都会预先准备好纸花、剪刀、细铁丝、粘纸等纸花器材。这一次为了协助槟城自闭症儿童协会募款，她笑言市面上商店里用为制作纸花的进口彩纸，几乎都被母亲买光了。

记者眼前所见，梁阿嫲用一张皱褶的彩纸，剪出多个不同大小的花瓣，用铁丝及粘纸捆绑，组合成一朵一朵不同姿态的花朵。每制一朵纸花，大概需用到20分钟到半小时的时间。剩下的纸碎，老人家不舍得丢弃，把它制作成含苞待放的花蕾来点缀。

老人家小住槟城3个月，她就像一个闲不下来的爱心园丁，每天一早起来修修剪剪，勤劳灌溉，直到晚上10时后，才喝一杯养生廊酒休息。短短100天内，整个屋子里长满了玫瑰、杜鹃、胡姬、海棠及连老人家都叫不出名字来的纸花心血。

写花场面显见 最喜欢红楼梦

梁阿嫲用的纸花颜色，都以清淡自然为主。

女儿说，“妈妈喜欢清淡，就连她煮的传统客家菜，都是清清淡淡的。清淡恬适，也许就是老人家与世无争的养生之道。”

梁阿嫲告诉记者，年轻时她喜欢阅读，喜欢《红楼梦》、《水浒传》、《金瓶梅》等古典名著，其中最喜欢《红楼梦》，里面有很多写花、写吃的场面。结婚后，一家人住在宁静的胶林木屋村，屋外种满了她喜欢的玫瑰、胡姬和海棠。

她说，在屋外散步，哪怕是看到路边或沟渠旁长出来的一朵小花，她都满心欣喜，停下来欣赏花的生长姿态。

每逢喜庆日子 制纸花送后辈

梁阿嫲除了为义卖制纸花，平时家里的喜庆日子，老人家也会露一手，亲自制纸花送给后辈。

她的女婿周自强告诉记者，2013年家人为老人庆祝91岁生日时，她就制作了600朵纸玫瑰送给亲朋戚友。去年在她的孙子的婚礼上，老人家制作了99束鲜花祝贺。“这每一朵纸花，都有她老人家的心意，我们都很珍惜她的手艺。”

此外，梁阿嫲的11个儿女都各有所成及很孝顺，各有跌宕起伏的人生经历，其中有孩子因不同的政治理想，曾遭扣留及被流放。当中，她的老四谢宽泰曾是我国副内安部长，如今闲下来的他也传到了妈妈的烹饪及造花手艺。

问及梁阿嫲这一生最开心最盼望是什么，她回答，“我喜欢花，希望能够多造几束纸花，送给来看我的孩孙，朋友及有需要的慈善团体。”