下月6日槟城和平跑 欢迎23日前报名参加 大城小镇

（槟城12日讯）2017年槟城和平跑来了！

残疾人士受邀参与

槟岛市政厅与国际公民服务组织（SCI）槟城分会将于8月6日（星期日）上午7时30分在槟岛市政厅公园举办第28届“槟城和平跑”，残疾人士也将受邀参与，共同宣扬世界和平。

国际公民服务组织槟分会会长阿迪姆兰周二上午在槟市厅公园主持2017年“槟城和平跑”推介礼，出席者包括槟岛市政厅社会福利局主任泽维尔、槟州残疾人协会主席拿督郑丽娟及多所残疾人团体代表。

泽维尔说，和平跑每年反应热烈，预计有2000至2500人报名参加。今年至今已经有700多人报名参加，报名截止日期为7月23日。

阿迪姆兰则指出，和平跑活动获得来自世界各地的健儿参与，这些健儿部分为国际公民服务协会的成员。此外，和平跑的特色是邀请残疾人士和他们的家属朋友可一起参与，陪同残疾人跑完或走完1.5公里远路程。

他说，和平跑分为两项方式进行，第一项免费提供给残疾人士报名，这项活动是没有比赛性质的，陪同者须缴付30令吉报名费。第二项公开给民众参加，赛程7公里，分成7个不同年龄的男女组别，报名费：18岁以上40令吉；13岁至17岁30令吉；徒步参与者，每人30令吉。

盈余捐慈善团体医疗中心

阿迪姆兰说，报名费除了辅助活动开销，盈余将捐助给慈善团体和医疗中心。赛会当局将颁发奖状给优胜者，现场将提供免费饮食及纪念品给参与者。

有兴趣者，可上网报名。网址：www.scipenang.org.欲知详情可联络SCI槟城分会，电话：012-4122014/ 017-8912331/ 016- 4422311。