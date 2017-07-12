吉南斗母宫缺200万基金 吁解囊盼明年进宫 大城小镇

（居林12日讯）期待明年能进宫，吉南斗母宫全体同仁向各界善信发出疾呼，希望善信继续资助建庙基金，让新庙早日落成。

新宫是在2014年1月份动土，8月打桩，一直都以边筹边建方式进行，且是能省则省。庆幸的是，建宫之路获得不少善信和热心商家赞助，减轻理事会的压力。目前屋瓦和外形都已完成，现在是庙内美化和装修部分。

张应财：冀明年新庙庆九皇爷诞

理事会主席张应财透露，经过这些日子的奔波劳碌，理事会希望新庙能够依据预定计划在今年杪落成后，明年即能进宫。倘若一切进行顺利，明年的九皇大帝庆典将会在美轮美奂、古色古香的新庙进行。

他说，新庙已完成75%的建筑工程，剩下的25%主要都是内部装修和美化，预计需要200万令吉。理事会已决定把今年11月10日晚上的九皇大帝千秋宝诞联欢宴会，改为筹募建庙基金晚宴，希望能够在这场活动中，达致上述目标。

对于建庙有任何疑问的善信，欢迎善信联络他（019-444 8718）、雷正顺（012-4992988）或潘和成（012-4568900）。

另一方面，张应财也希望尚未办理会员卡的宫友，尽快到庙宇来办理。

雷正顺欢迎联办文化活动

吉南斗母宫总务雷正顺说，一旦新宫落成，理事会欢迎各界与斗母宫联手，进行与文化相关的活动。

他说，新宫若能及时在今年竣工，明年就可进宫。他有信心，新宫不仅会成为吉南区的新地标和旅游景点，甚至可以成为新的文化中心，理事会欢迎各界团体或人士到来进行与文化相关活动。