恼人的外劳问题 异言堂

文：王敬文

依稀记得308大选竞选期，第一次竞选武吉丁雅，在选区沿户拜票时，其中一个让我较有印象的现象就是在猜测屋子里是本地人还是外劳住。不论是在武吉丁雅一带还是在柔府一带，沿户拜票时都常遇到这种情况，如果邻居有在家，还可以询问一下，如果邻居不在家的话，只好叫门等屋内人开门出来才能确定了。

随后，中选当上人民代议士，开始接到各种民生问题的投诉。其中，牵涉到外劳的民生问题主要都是围绕在几个方面。

第一个方面的便是生活习惯的差异。比如，男性外劳赤着上身围着纱笼在屋外开着水喉，“光天化日”之下冲凉。第二个方面就是公共卫生，其中最常接到投诉的是外劳宰杀家禽后没有妥善处理家禽的内脏，宰杀时家禽的血液就随地直接流入沟渠。第三个方面的是在住宅区的公园里作出有伤风化的行为。还有的一个方面便是犯罪行为一行窃，非礼，强奸等。

在接到牵涉到外劳的民生问题当中，多数的投诉者都在询问有什么方法阻止这些外劳居住在他们的左邻右舍。显然的，大家不愿意外劳居住在自己的左邻右舍，不外就是基于无法接受及适应外劳生活方式的差异而造成的文化冲突以及对周遭没有安全感。

当越多外劳入住某个住宅区或社区当中，社区中的本地居民的文化冲突和对周遭没有安全感这两种心理状况也就越浓，对于外劳越是抗拒。这样的心理状况不可能轻易的在短时间内获得化解。

柔府一带的多个住宅区在近几年入住了许多外劳。若以光顾每周三的柔府村夜市的外劳人数来看，感觉上不止是与本地人数不相上下，甚至可能比本地人还多。

有鉴于此，柔府居民是非常抗拒在位于多个住宅区中心点的柔府甘榜德苏顺隔邻地段兴建外劳宿舍。柔府居民并非拒绝外劳宿舍的概念，而是不赞成在多个住宅区中心点地段兴建外劳宿舍。