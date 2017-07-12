严正以待除歪风 异言堂

文：苏德洲

过去几十年来，进出入泰国关卡得给小费已是公开的秘密，只要进出关卡，运气好，不给小费，还是可以顺利过关，运气不好，若没自动付上小费，值班的移民局官员在办理入境手续时，也会亲口索取，否则过不了关卡。

因此，许多人在进出入关卡时手上都备好纸钞，在官员为护照盖章时递上小费，官员也在闭路电视的监控下不畏惧接过小费。

这种不良文化，小费从1令吉变成2令吉，许多民众怕被刁难，选择不投诉，息事宁人。

最近泰国一家电视媒体访问泰国移民局局长时指，民众在进出入泰国关卡是无需缴付小费给执勤的官员，甚至驳斥有关小费是作为官员周末超时工作补贴的说法。目前泰国政府开始关注这文化，除了调查外也逮捕4名涉嫌收小费的官员。

然而，根据大马媒体报道，每逢佳节或假期，只要吉北黑木山泰境关卡出现人潮，关卡还会有个快速通道，只要游客肯付20令吉至30令吉的小费，就不必花上数小时排队通关。

泰国移民局官员收小费新闻在网上传开后，最引人惊讶的是：

第一，为何这十多年来的不良文化，也是公开的秘密，也有不少人在网络讨论此事，但相关单位可以后知后觉到这种程度，实在让人不敢恭候。

第二，根据新闻报道，泰国办公时间是早上8时到下午5时，之后的时段是属于超时工作，而泰国移民局柜台处也张贴一张通告，提醒游客每次付费超时费用，请记等候领取收据。基于这是规定的超时补贴，理所当然官员可以光明正大领取，但最后演变成官员贪得无厌，时时刻刻都在向游客要小费。假设性，一天有超过1万人进出入关卡，而小费是2令吉，对官员来说是可观的数目，正职和兼职都可以在同一时间进行，一举两得。

但许多人感到不解的是，泰国移民局官员也是属于公务员，超时或加班补贴理应是由相关单位承担，为何最后超时津贴却落在游客身上呢？

目前，这起事件经过泰国媒体报道后，也瞬间成为国际课题，泰国政府和移民局除了必须立刻严厉监督和把关外，也该考虑废除向游客索取超时补贴的制度，否则官员始终还是可以滥用这便利来要取小费。

不过最让人遗憾的是，至今许多人在进出入关卡时，还是有官员亲口要取小费，难不成是官员胆生毛？还是相关单位还没严正以待呢？

因此泰国政府针对此事的执法，除了严厉外也要延续监督，才能起着良好效果，切勿三分钟热度，倘若执法行动软弱，肯定没了阻吓力，这不良歪风永远都不会被连根拔起。