马来海啸 异言堂

文：司徒瑞琼

记得几个月前，长期观察马来政治的朋友还是斩钉截铁跟我说，感受不到“马来海啸”的能量。在政治老店的伊斯兰党拒绝希望联盟、与行动党势成水火后，在野里没有能量可动员马来郊区。

“马来郊区”是来届全国大选的造王者。民联在505全国大选，几乎已收割完西马绝大部分城市选票，尤其行动党更获约85%的华人选票，改朝换代一切就等巫裔选民“转向”。

本来，2017年走到一半，希联念兹在兹的马来海啸仍不见成形，只在如吉打以北、还有柔佛土著团结党会长丹斯里慕尤丁势力范围内，有一些小波浪。

但进入7月，或更正确说是美国司法部在关键时刻即开斋节前，展开第二波充公行动后，一条粉红钻石项链冲击了巫裔社群，小浪开始汇聚，在前几天的马六甲土团党开斋节门户开放显露迹像。

向住在马六甲的巫裔朋友探听，他说当地马来社群确实逐渐掀起反风，不满贪腐、反感贪婪，只是这股情绪能否持续到大选，能否卷起千堆雪，还言之过早。

或许，这些过去不曾出现冻零碎讯息，就是巫统领袖近来“惊惶失措”、举止失宜的原因。一些政治评论，开始从笃定纳吉是艘不会沉没的舰，论述转向一切有待伊党走向，和马来郊区情绪变化。

伊党和巫统过去是天生的仇敌，是宗教与种族主义的交锋，两党共同竞争同类选区。现在两党互通款曲，有意以马来人大团结来互惠利益，但万没想到一条粉红钻石带来意想不到的情绪冲击。

政治一直是最高阶的“印象游戏”。现下的马来海啸波浪，在粉红钻石推动下，高官贪婪印象已成，甚至有打破马来政治向来被宗教和种族束缚之势。

1999年全国大选，安华入狱带动巫裔情绪，巫裔选民群起投向在野。但华和印裔却受印尼排华情绪影响，倾向执政党已求安定，保持国阵政权。

只有打破1999年格局，才能掀起风暴。所以未来几个月，马来社群的情绪变化走势，事关重大。伊党若能回转、带动郊区巫裔靠向在野，或许大马半个世纪以来的政治“完美风暴”，就会形成。