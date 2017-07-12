英国脱欧经济冲击日企 日文件威胁全面撤资 国际新闻

(伦敦12日综合电)英国去年6月公投决定离开欧盟，日本随即就英国离开欧盟后对英国本身经济所造成的损害，作出仔细分析，其中由外务省大臣写的一段记录说道，“日本在英国投资了巨额金钱，却被你们搞乱局，你们是否想我们撤走所有资金、公司及投资？如果你们仍然不醒觉面对现实，我们真的会这样做”。

该份名为《日本给英国和欧盟的信息》的文件，长达15页，当中不单止详细分析了英国脱欧对英国经济本身的损害，更令人惊讶的是，日本方面在政治立场上毫不转弯抹角地指出，英国首相特丽莎梅没有提供进一步资料，说明英国政府在过程中要达到什么目的。

由外务省大臣写的其中一段记录指出，“日本有很多企业在欧盟运作，创造44万个工作职位，有为数不少的企业是集中在英国。在2015年，近半的日本直接投资原本打算投进欧盟的，却转投了英国。我们强烈要求英国要考虑这个事实的严重性，以一个负责任的态度来回应，将对日企有害的因素减到最小”。

在文件中，最让人惊讶的是日本提到，如果英国不能够和欧盟保持某种经济伙伴关系，日本的银行会撤出英国，并迁移到欧盟其他国家。文件中也特别对特丽莎梅收紧移民的政策泼冷水，指出公司在没有弹性的移民政策下不能生存；移民不单不能减少，反而要增加。