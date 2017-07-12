司机拖欠102张罚单 交警当场列印 纸张也不够用 北马新闻

（槟城12日讯）一名华裔司机在路障被截停，查获他竟欠下总数约5000令吉，高达102张违例停车罚单，交警当场列印罚款的纸张也不够用。

东北县警区于周三早上10时至中午12时30分，在百大年路与日落洞路展开交警行动，架设设路障截查闯红灯的道路使用者。一名华裔司机因被截查时神情紧张，引起交警注意，一查之下，意外发现该司机拖欠102张违例停车罚单，其中97张为槟城警方所开出。

交警当场列印所有罚单给该司机，但由于罚单太多，竟导致列印机的纸张不够用，必须更换新卷罚单纸才能继续印下去。该不愿具名的30余岁华裔司机受访时，称自己是销售员，由于在过去10年里因到处拿货给客户，经常为贪快而违例停车，导致累计达大量罚款。

他表示曾打算在5、6年前缴付罚款，但因为当时负责的警员表示违例停车的罚款不算严重，仅需先缴付会被发出逮捕令的罚单，如闯红灯、危险驾驶等类型的罚单，因此才会拖欠那么久。他目前共欠下约5000令吉罚款，而交警也表示将协助他向武吉安曼求情减免罚款。他也苦笑着说，自己以后也不敢再违例停车了。

行动结束后，东北县警区主任安华奥玛助理总监向媒体表示，该行动共出动了22名交警及3名警官，并发出220张罚单，其中7张为闯红灯、7张为驾驶中使用手机、10张为没带头盔。警方也在行动中发出14张逮捕令。

据警方统计，东北县每天约有40到50宗车祸，因此他也劝告民众，指造成车祸的最大原因便是驾驶者闯红灯及驾驶中使用手机，因此民众应该避免这些行为，免造成悲剧。

一名爱闯红灯的摩托车骑士“惯犯”，当场遭警方捉个正着，被发现有18张逮捕令罚单。

这名印裔摩托骑士，是在闯红灯后就被埋伏的交警截停，而他欠下的18张罚单中，几乎多数都是闯红灯的罚单。警员为了避免该骑士逃逸，亲自坐在其摩托车后座，跟随该骑士返回警局。