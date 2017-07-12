加州山火烧不停 政府疏散近万人 国际新闻

(华盛顿12日综合电)美国西岸多处连日发生严重山火，加州圣何塞东南部周一的山火波及28公顷土地，直至周二，当局表示已有八成受控。然而，加州其余多处仍然饱受山火困扰，北部奥罗维尔附近地区，至少30个家园遭破坏，最少4000人被迫撤离，全州有近万人获安排疏散。

圣何塞东南部的菲力皮山火从周一下午4时前开始烧起来，直至同日傍晚6时15分，火势已迅速扩散至40英亩范围。该场山火至今烧焦共16公顷土地。是次菲力皮山火扑救行动中，当局动员超过130人。

加州森林及防火局发言人泰默尔曼德表示，当局在该场山火中未有收到任何伤亡报告，只有一座建筑短时间受火势威胁。周一火势扩散速度极快，当局一度考虑疏散附近民居，但现时由于当局能够控制火势，故暂未有疏散安排。泰默尔曼德补充，起火原因仍然有待进一步调查，但在起火的同一时间，当局曾接报指一辆汽车着火。

另一方面，受山火波及的美国西岸州分包括科罗拉多州、亚利桑那州、内华达州和新墨西哥州，有数千名消防员出动救火。