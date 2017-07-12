美首次在波罗的海地区 部署爱国者防空导弹 国际新闻

(维尔纽斯12日综合电)美国继续加强在东欧及波罗的海地区的军事部署，以抗衡俄罗斯在区内的军事扩张。立陶宛国防部周二宣布，美军在该国境内部署爱国者防空导弹系统，以参与北约的防空演习。这是美国首次在接壤俄罗斯边境的波罗的海国家，部署爱国者防空导弹。

立陶宛国防部表示，由即日起至本月22日，将联同美国、英国、波兰及拉脱维亚，在立陶宛举行“马刀打击2017”的多国地面防空部队演习，将有大约500名士兵及30套防空系统参与。

国防部指出，美军在该国境内部署爱国者导弹，展示美国对立陶宛的安全承诺。

国防部说，今次演习旨在训练北约不同防空部队的合作能力，以改进北约成员国的领空指挥及控制程序。

立陶宛接壤俄罗斯加里宁格勒，而该处是俄罗斯海军波罗的海舰队基地，因此立陶宛对俄军在区内扩张感到担忧。北约现时在东欧及波罗的海地区部署约4000兵力。

另外，美国国务院周二批准向罗马尼亚出售7套爱国者防空导弹系统，估计总值大约39亿美元(约168亿令吉)。