婚礼狂亲老公 王君馨不想太快生 娱乐新闻

换上透视婚纱的君馨，跷着老公手臂进场。

处女党好姐妹及卫兰和裕美吻贺新娘。

伍允龙与钟嘉欣同场碰头，但并无交流。

（香港12日讯）据香港苹果日报报道，现年31岁的王君馨告别处女党，昨日在浅水湾跟圈外老公Daniel举行浪漫婚礼，宴请350名宾客。穿deep V高衩婚纱，大晒33D兼长腿的君馨，兴奋狂吻老公兼送歌示爱，并由人妻钟嘉欣担任伴娘，偏巧跟旧爱伍允龙同场，两人互相闪避。岑丽香、李亚男、苟芸慧、卫兰及裕美做姐妹陪嫁，祝新娘子三年抱两，君馨大笑：“不想这么快生。”

赢得07年港姐亚军入行的王君馨，数月前跟在纽约任职银行业的男友Daniel于香港注册，上月两人在纽约举行婚礼，并特地选昨日拍拖12周年纪念日，于浅水湾的美国会举行结婚酒会。

昨午近4时，姐妹团伴着一对新人出场，王君馨着deep V高衩裙在楼梯上拍照时不慎走光，兴奋的她跟老公两度亲嘴共10秒，姐妹喊：“So sweet！”之后到布景板前拍照又甜蜜亲嘴，王君馨体贴帮老公抹走唇膏印，老公忍不住再亲老婆。约5时30分，会场奏起《From This Moment》音乐，婚礼开始时新郎先进场，换了白色低胸婚纱的王君馨边唱歌边入场，浪漫满泻。

君馨坦言心情紧张，最感动的是与老公一齐读亲自写的誓词时就哭。

钟嘉欣伍允龙零交流

王君馨“主场”，但最抢镜的莫过于是一对旧情人钟嘉欣与伍允龙的“世纪同场”，二人分别受访时近在咫尺，但全程零交流，亦不觉有尴尬表情。不过，伍允龙与另一绯闻女友刘佩玥却有闲谈，但女方甫见传媒拍照即避开。伍允龙受访时表示很久没见钟嘉欣，稍后会跟她打招呼，其后即扯开话题表示自己感情上好Dry。

黄智雯姚子羚不提婚事

黄智雯、姚子羚出席王君馨婚宴，最近二人同样传出婚讯，对感情事低调的她们都避而不谈。