常出外景被晒黑 林志玲打美白针 娱乐新闻

（台北12日讯）据台湾中国时报报道，“第一名模”林志玲这段时间忙出外景、录影，久未在众人面前现身，没想到近日有媒体捕捉到“野生林志玲”，身旁没有男伴，但却是出现在医美诊所，被周刊疑偷偷去“修修脸”，面对质疑，林志玲也给媒体答覆，理由让人有些心疼。

据《镜周刊》报道，许久不见的林志玲，上月底现身台北，由司机载离慈善基金会大楼，接着前往的地方，竟是陈怡蓉老公薛博仁在台北市东区的医美诊所大楼，当年诊所开业时，网站还打出林志玲、隋棠、贺军翔等名号，带起高人气，如今林志玲又低调造访，车子停在诊所大楼车道上相当熟稔，之后司机在附近还换了几个地方停车，似乎警觉有媒体跟拍，有些神秘，而晚间9时多，更直接把车开回林志玲旧家，女神则不见身影。

本月6日，林志玲现身某百货公司，身旁有女伴没男伴，女孩们聊得欢快，一起逛街、享用下午茶，过程中志玲姐姐戴大黑墨镜，被疑是不是还在“修复期”，对此，林志玲的经纪人回应媒体表示，女神因为近来常出外景被晒黑，加上对紫外线过敏，坦承为了工作到医美诊所施打美白针，希望能加快回复到白皙透亮的好肤质。