以民为本 问心无愧 根在槟城

2004年大选获大胜后，正当我们着手准备要大展拳脚重振槟州经济，推展重大转型计划之际，于12月26日却发生了印度洋大海啸，为槟岛西、北、南部及威北沿海渔村、酒店、商店、住家带来破坏，牺牲了50余条人命，受影响者数以千计，善后工作延续了整年。

尽管如此，海啸依然阻止不了我们发展槟州的决心。我们在2005年中成立了“投资槟城”(Invest Penang)以全力促进投资，也推展槟城知识信息和通信技术的大蓝图和宽频连接计划，取得了槟城成为全国第一座多媒体超级走廊数码城市 (Penang MSC Cyber City) 的地位，并开拓新的科技领域，为乔治市申请世界文化遗产进行最后的准备工作等等。

同年10月，我在无对手下当选民政党全国署理主席，准备三两年内接任林敬益的全国主席职。

然而，当一切看来颇为顺利之际，2006年的政治局势却急转直下，发生了巨变。首先，刚卸任首相的马哈迪竟然公开痛批新任首相伯拉。接着，槟州三两个巫统区部和巫青分团团员竟公开示威，抗议我没有真正地帮助槟州土著。由于我不与他们纠缠，过于冷静的应对，没有强烈的反击，遭反对党讥为“无胆”。

随后，我国有史以来第一次电视直播的2006年巫统全国大会的辩论中，一些代表发表极端反华言论，激怒了观看的华人。再加上2004年大选的反贪改革承诺和政策不仅无法收到立竿见影之效，贪腐反而有变本加厉之势，引起民间不满情绪高涨。

2004年从监狱里释放出来的安华，利用这个局势，支援当时崛起的两大群众运动，即净选盟(BERSIH)和印裔兴权会(HINDRAF)上街示威，益发激起各族人民对国阵政府、政客官员傲慢和滥权的积怨。而公正党、行动党和回教党（现称伊党）在他的拉拢下，更达致一项共识，在来届大选竞选议席以一对一单挑国阵。

结果，国阵从2004年大选历来最佳的成绩，却在2008年3月8日(308)的全国大选中遭受到空前最大的挫败，不仅在国会里输掉了三分之二的优势，也输掉了包括槟州在内的5个州政权。

在这场308“政治海啸”中，槟州民政党、马华和国大党出乎意外国州议席全军覆没，从巅峰跌落谷底，国阵仅靠巫统在15州席中保住了11席。行动党19席、公正党9席和回教党1席成功以“民联”结盟式执政。（请参阅本栏目第1至4篇有关“308”由来和余波的简略分析，在此不再赘述）

的确，水能载舟亦能覆舟，执政为民，我们绝对尊重民意，服膺民主精神，因此我即刻确保政权顺利移交。槟州政权一夜间遽然变天，这样的结局确实令人不胜唏噓。然而，扪心自问，过去4届18年任期內，我与我的团队都实实在在，竭尽所能地以民为本，发展槟州，因此，我们问心无愧。

整体来说，1990-2008的18年期间，槟州经济虽然遭受世界经济危机打击，但仍然稳健成长，人均收入比全国平均高出50%；贫穷率由9-10%降至1%，为全国最低。因此，不只能在林苍祐所建立的“创业”基础上“守业”，而且还能在各领域“创新业”。

在工业转型方面， 我们成功推行了3项主要战略。首先，着重于自动化、科研发展(R&D)和设计，将槟州工业推向高科技和高增值。其次，通过槟州技术发展中心(PSDC)的全球供应计划，培育和加速本地小型企业(SME’s)的成长和转型。第三，不只将既有的跨国工厂，如 Motorola等留住和增资，还发掘并引进新领域、新企业，诸如医疗器具、生物药剂等等。（见表一）

在服务业方面，也推行了3项策略。一是说服既有的跨国公司在槟城设立全球和区域性的业务管理和顾客服务中心，诸如戴尔(Dell)的全球企业管理中心。第二则是推广金融服务，诸如花旗银行(Citicorp)的亚洲区域贸易账目清理和客户服务中心。第三则是将槟城发展成为印尼–马来西亚–泰国三角成长区内与区外的贸易、物流和运输中心。

至于旅游业，我们也通过3项策略获得相当丰硕成果。一是文化旅游，以维护及推介槟城多元文化、传统节庆和美食佳肴的特色，亮点是经过10多年的规划和努力，乔治市内城终于在2008年与马六甲古城一起被列入世界文化遗产名录。二是医疗旅游，于90年代末，获得印尼政府特别豁免来槟的出境费，而成功吸引大批印尼病人来槟就医，促使槟州私人医院蓬勃发展；同时建立了槟城医学院，将槟城中央医院提升为授课医院，也惠及本地病人。

第三，是与环保有关的生态旅游，其亮点是于2003年将槟岛西北端的班台亚齐森林保留区提升为州国家公园；展开木蔻山作为热带绿岛景点的第一期工程：也扩大和提升植物园、青年公园以及其他多个森林保留区和地方公园。不过，我们却基于环保考量，拒绝了升旗山大规模发展和几个其他山地和山坡发展的建议。我们也争取到中央拨款以提升排污和防灾设施。

在基础建设方面，我们在中央政府支持下，展开了槟城大桥的加宽工程(2010年完成)、推展了第二桥施工(2006年动工，2014年建成)、完成了日落洞大道、槟城大桥直通峇都茅大道及北海外环公路，扩建了国际机场和北海箱运码头、启动将瑞典咸码头扩建为国际游轮中心的工程（2011年完成）。我们也加强槟州水电供，完成直落巴巷水坝的建设与扩建孟光水坝的工程规划，也完成了槟岛和北赖两发电厂的大幅扩建。

以上是18年内经济和基建方面的成果，下一篇将概述文教社会发展。至于一些计划的争取和落实的详情内幕，我将在其他文章中敍述。

*英文版请参阅：

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