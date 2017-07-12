日本神秘小岛入世遗 女性禁入男性须先洗净才可登岛 国际新闻

据法新社报导，日本一小岛在7月9日正式被联合国教科文组织（UNESCO）委员会第41次会议认证通过，成为世界遗產，该岛至今还保留着一些古老的宗教禁忌，其中就包括禁止女性上岛，男性游客必须全裸身体在海里净身后才能参观岛上神社。

报导称，该小岛名为冲之岛(Okinoshima island)，由日本神道教的一位神职人员长期看守，向岛上的女神祈祷，这一传统已持续了几个世纪。每年能够登上这片小岛，去庆祝一个只有2小时的节日的人数是有限的，今年是200人，且登岛人员必须严格遵守规定。最重要的是，这些人必须是男性，而且必须脱掉衣服在海水中进行净化后才能被允许登上冲之岛。

据报导，儘管其被列入联合国教科文组织世界遗產名录——这往往是游客数量激增的前奏，但神社的官员称，部分出于担心冲之岛会被太多的游客毁坏，目前他们正在考虑之后禁止除牧师以外的任何人来岛上参观。

一位发言人称：「有人会说冲之岛禁止女性进入，但原则上，除了一年365天在那里祈祷的神职人员外，其他任何人都禁止进入」。这位发言人通过电话告诉法新社称，对女性游客的禁令「与歧视女性毫无关系」。

他称，女性乘船去小岛很危险，而且神社不会改变已持续了数世纪的规定。他补充说：「这是为了保护女性」。

该岛面积0.97平方公里，位在距离九州本土北方约60公里的玄界滩之中。