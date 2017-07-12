近年老失幸福 心碎妇不甘离异 犀利人妻

我的姐妹们劝我离婚，跟他切断一切往来。但这值得吗？当年他身无分文也没房没车，我也愿意嫁给他，如今却无情地做出这种事。已近年老才失一切幸福，今后独自一人伤悲而他却……

问犀利人妻：

你好，我是个白领女性，大半生都在职。劳碌大半辈子以为在55岁后可安享晚年，因车贷与房贷款都还清了，怎知另一半于这2年来，突然频密出差，连新年及假日也不见人影。我追问他，他的答案都是因工作出坡，甚至骗我说住在由老板在吉打租下的屋子。我曾想辞了工作随他到吉打去，在那边找份工作，但却被他拒绝了。

一直到某日无意中得知，在他名下的电讯地址竟然异于目前的住址。虽当日天下着雨，却挡不住我内心的担心、生气及急慌，赶奔到该处一探究竟。正如我所料，出来开门的竟是他！更接受不了的是，屋内还有一个女人在抹地。原来一直说出差都是骗我的，其实正是和那女人住在一起。而那女人是与我同岁的离婚妇，又有黑社会背景。

当下的我伤心欲绝，真的好想从高处一跃而下一了百了，但想到尚在外地求学的儿子心又放不下。

那天我独自一人哭着回家，他也没有追来。我越想越不甘心，拨电问他为何如此没有担当，竟做出这种事？他说他不会和那女人分开，也不会和我离婚，但如果我坚持离婚，他会随我意。但我知道如果我提出离婚，一切手续费将由我负责。而他不用出一分钱就可以和那女人共宿双飞，我太不甘心了！

我的姐妹们劝我离婚，跟他切断一切往来。但这值得吗？当年他身无分文也没房没车，我也愿意嫁给他，如今却无情地做出这种事。已近年老才失一切幸福，今后独自一人伤悲而他却……。我儿子尚未知家变一事，我怕影响他的学业所以还未告知他。

犀利人妻，我内心的痛你应该理解，我如今很彷徨，请告诉我该如何处理？

心碎妇上

答心碎妇：

我当然理解你的心情，努力多年建立起来的家和人生计划，因为一方变心了而全被破坏，谁会不伤心气愤？谁又会轻易罢休和甘心？但是，不甘心又如何？拖着一个没心肝的男人，你会开心吗？拖得越久，越是折磨自己。

别！别！别！别！别！千万别为这么一个男人伤害自己。你要是就这样了结了自己，你的孩子所承受的悲痛，比起你们俩离婚所带来的负面影响何止多上千万倍？而那个男人既不会伤心也不会内疚，更何况，你的一切将归他所有，这岂不是更不值吗？

由不得他说不离婚便离不得，你只要有他外遇的证据，便可以申请离婚。而且是谁告诉你单方面申请离婚的话，他一分钱也不必出？如果是你单方面申请离婚，双方也得各自缴付自己的律师费。

你说当初嫁给他的时候，他没车也没房，车子和房子都是你们两个人努力挣来的，是吗？如果你能证明你的付出比他多，你还可以向法庭申请车子房子都归你。

离婚不是世界末日，你也不会因此一无所有，犯不着为了一个不再爱自己的臭男人而蹉跎，你跟他耗着，等于也跟自己耗着，越是耗着越不甘心，越不甘心越像个怨妇，你的人生才真是没了幸福。

除非你相信他会回头，愿意等他回头，并且愿意接受或许有一天会回头的他，否则，趁早重新规划没有他的人生吧！不必太担心和小看孩子，你若为了守着一个已成空壳的家而作出不必要的牺牲和埋葬自己的幸福，孩子会更心疼，找个适当的时机让孩子知道家里发生的事，他有知道权。

痛是避免不了的，但是，放开了，你的人生才走得下去，也才会有机会遇见更好的风景。他不是你人生的全部，绝对不是。

犀利人妻

犀利人语

放开了，你的人生才走得下去，也才会有机会遇见更好的风景。