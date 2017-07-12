科学研究证实　行善令人开心

甚么激发人类慷慨的行为？经济学家、心理学家和哲学家已经在这个问题上思考了几千年。

如果人们假定人类的行为主要是以个人利益为动机，那么愿意为别人牺牲资源似乎不合逻辑。为了解决这个悖论，一些专家认为，施与满足了提高自己在一个群体中的地位的愿望。另一个解释是，我们之所以慷慨是希望得到一些回报。

最新发表的研究认为，真正的答案可能很简单：施舍让人开心。

科学家在苏黎世一个实验室对50人进行实验，他们在作出慷慨行为后报告自己的开心程度。始终如一地，他们表示给予后感觉良好。同时，磁力共振扫描显示，与慷慨相关的大脑区域触发了与快乐有关的区域的反应。

研究小组在《自然传播》杂志撰文说：“我们的研究提供行为和神经证据，支持慷慨和快乐之间的联系。”

在实验中，参与者获承诺为期4周，每周可获得25瑞士法郎（约111令吉）。一半人被要求把金钱花在别人身上，另一半人则随便把金钱花在自己身上，事实上各人没有收到或花费金钱。

回答如何花费问题时，研究人员对参与者大脑进行磁力共振扫描，发现即使不是真正付诸实行，把金钱花在别人身上的人比把金钱花在自己身上的人更加快乐。