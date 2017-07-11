被捕后仍传语音讯息 张健是否坐牢成谜团 国内新闻

（新山11日讯）云数贸创办人张健，遭中国公安逮捕约一个月后，张健珠宝活动项目策划助理陀财仲说，至今没有看到张健坐牢和被释放在外的照片，不过，至上周仍有张健的语音讯息，且云数贸在中国仍可进行产品对接，没有被列为非法组织。

没被列非法组织

原名宋密秋的张健，上月6日在印尼警方及中国驻印尼使馆的合作下，从印尼缉捕回中国。宋密秋即是在大马创办云数贸的“未来世界首富”张健的原名。

陀财仲说，中国公安方面在调查的过程中，要求云数贸创立至今5年来的财务进行结算，相信9月将会有结果，到底结果是什么，现在还不清楚。

“公司运作都会有财务报告、有名单的（代理名单），云数贸会进行财务结算，以配合公安的调查，相信9月份就会有结果。”

他指出，之前我国媒体是从中国的媒体取得新闻，从“单方面”的角度报道，没有取得云数贸领导的回应。他今日告诉《光华日报》，中国国内的云数贸领导都有在配合公安的调查，进行云数贸自5年前创办以来的财务结算。

暂停产品广告宣传

同时，他呼吁，全球的“云数贸人”继续进行产品对接，惟，暂停一切有关云数贸的产品广告宣传。

他说，因为必须配合总公司在中国接受公安的调查，总公司要求暂时停止一切产品的广告宣传，不过，产品对接仍可继续进行。

“在中国，云数贸人仍可寻找省、市和县代理，继续扩大‘人网’，把产品介绍给代理、进行配货和赚取利润，这是正常的运作，没有受到公安阻止。”他也说，除了可继续进行产品对接外，慈善活动也可以继续进行。

“我在刚过的7日也到过沙巴，透过张健珠宝基金会进行慈善活动，慈善活动仍可继续进行。”他指出，云数贸的营运模式是，代理所赚取的100%利润中，50%归公司，50%归代理，公司所得的利润将用作慈善用途。

他说，云数贸是结合“人网”、互联网、物联网的新平台，目前在大马、印尼、新加坡、泰国、越南已有50家企业对接云数贸联盟网平台，而我国的张健珠宝也属于中国云数贸联盟网的其中一个项目。

遭冒名召开大会 张健语音讯息澄清

之前曾有人冒用张健之名，表示会在澳门及北京召开大会，但，都获得张健发出语音讯息回应，呼吁民众不要受骗。

陀财仲说，张健是否在狱中，他不愿置评，不过，至今没有看到张健坐牢，也没有看到他被释放的照片。

“上周有人冒用张健之名，说会在北京召开大会，张健有发出语音讯息回应。”

“他（张健）是在云数贸领导的Whatsapp群里发出语音讯息的。张健说云数贸从来不开会的。”