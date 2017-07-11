购物网成行骗平台 爱车族损失数百万 国内新闻

（吉隆坡11日讯）知名购物网站被指成为车商骗徒敛财行骗平台，不少爱车一族中招，损失可能多达数百万令吉。

一家知名购物网站被指成为老千向网购消费者行骗使诈的平台，其中涉及不少骗徒在网购公司被指未关注下注册成为合法车商卖家，不知情网购者因为对平台的信任，以致轻易坠入骗局不知，涉及轿车买卖的骗局相信已卷走数百万令吉。

隆雪汽车暨银业工会主席邱家仁在周二联合马来西亚穆斯林消费者协会首席社运者拿督纳京佐瀚联合举行的记者会上揭露网购网站即已为老千敛财平台，公众受促提高警惕，不要因贪失财，同时也促请网购公司加强规范及执行法规以免网购消费者中招，同时也要求贸消部及通讯多媒体部各自扮演角色来监督网购诈骗的猖狂情况。

据称，拥有100多万件商品交易的网购公司接获不少涉及车商买卖骗局的投报，老千在该网站注册成为卖家后即向那些消费者使诈，一般上消费者在发现心水的轿车后即会向卖家伸出触须，以套取进一步详情，老千一般上会以心理战劝请消费者下订单及缴交按柜金。这些老千会说因为急于脱手在网购上推销的轿车，要求对方先下订金，否则将会转手有关轿车给第三者，一般上对方会要求数百令吉不等的订金。

由于涉及的数额不大，加上消费者对该网购网站有信心，不疑有他下，会向对方下订金，随后才发现中招，成为受害者。

邱家仁指出，接获不少类似投报，相信涉及的数额以百万令吉计，“我们向网购公司了解，对方也告知在过去数年来迄今接获3万多宗网购骗案，其中涉及车辆骗局占了其中20%至30%。”他指出，只要是网购上大事推销的廉价轿车，消费者都要格外警惕，以免成为下一个受害者。

他也对有关网站在该会作出投报后，对一些涉及敛财行骗的广告的行动慢半拍，表示遗憾。

“在我们投报两天后及多次致电提醒后，有关网站才撤下有关疑涉及行骗的卖车广告。”

纳京佐瀚说，他已根据事件分别向相关网购公司以及各政府机构反映，然而令人遗憾的是，迄今却未有任何涉及的骗徒被捕。

他说，有关网站有责任保护消费者不会因为骗徒借网站的知名度而成为受害者。

隆雪汽车暨银业工会署理会长林吉庆也指出，其实该工会有很多法律来规范制止在网络上散播不实的广告及行骗的方法，比如任何人刊登不实的广告，其中刊登广告的商家可面对5万令吉的罚款，代为刊登的公司或平台会面对10万令吉的罚款。

他说，这些骗徒可轻易以剪贴方式在购物网站上注册刊登广告，他们可从海量的各类汽车广告中进行轻易的剪贴行为，消费者不察下将轻易中招。

出席记者会者还有雪隆雪汽车暨银业工会副主席李沛龙、总务罗有福、马来西亚穆斯林消费者协会特别行动组主任莫哈末尤索夫等。