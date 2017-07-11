纳吉：设特委会助解决问题 月杪将宣布预扣税指南 国内新闻

（吉隆坡11日讯）首相兼财政部长拿督斯里纳吉透露，政府将在本月底宣布一系列有关预扣税的指南，并在该部属下成立特别委员会，解决该指南可能带来的问题。

纳吉周二晚出席美国商会举办庆祝马美建交60周年的晚宴时指出，上述指南是由财政部、国际贸易及工业部，以及大马投资发展局（MIDA）三部门，在聆听相关领域及群体的意见后共同拟定，确保将涉及利益纳入考量。

他说，为了确保稳定令吉，国家银行推行一系列措施调整美元兑令吉的需求和供应，并符合出口业者的商业需求。

“国家银行也採取数项措施，稳定令吉币值，以迎合出口商的商业需求，目前，出口商获准维持25%的外汇收益，更可在支付进口货物款项，和外币债务上，获得长达6个月的外汇余额期。”

“我希望随着政府放宽相关条例，能为大马出口商提供更大的成长空间，我相信上述宣佈能为业者带来一定程度的肯定。我要强调的是，部门与相关机构都乐意与业界对话，我们承诺要确保大马持续成为一个深受投资者支持，为你们打造一个具备竞争活力的经商环境。”

他也说，政府已同意对4大领域提供消费税零税率，分别是货物对海外客户的出口、在自由贸易区内的特定服务，包括授权生产仓库（LMW）；对国外客户提供研究与开发服务，以及一次性工程费用，包括制造生产物品需要的机械。

他说，该些措施在2014年消费税法令第56条文下更改，于7月1日起正式生效，以让业者适应消费税零税率。

出席嘉宾有首相夫人拿汀斯里罗斯玛、国际贸易及工业第一部长拿督斯里慕斯达法；妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里罗哈妮、移民局总监拿督斯裡慕斯达法阿里、大马投资发展局首席执行员拿督阿兹曼。

其他出席者包括美国驻马大使雷荷花、马美商会代主席拿督蒂姆·加兰、执行董事思欧涵，以及各大美国企业高层代表等。