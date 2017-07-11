“1MDB盈利用于福利” 纳吉：勿让“已无用之人”破坏

（布城11日讯）首相拿督斯里纳吉指出，一个马来西亚发展公司（1MDB）的盈利不仅用以资助前往朝圣的费用，也用在其他地方如房屋与教育补助金，涉及的金额更是高达数亿令吉计。

他说，一马公司把部分盈利用在社会发展的努力，不能让一些“已无用之人”破坏。

“鉴于此，接近草根阶级的宗教师及乡村进步与安全委员会主席，都有必要纠正与澄清这些为了私利而对一马公司作出的种种不实指控。”

“所以，当有人在抨击一马公司时，我们身为社会领袖的就必须了解。那是因为一部分的一马公司（政府）盈利是用在福利计划，只是没人去提出来而已。”

首相纳吉是于周二移交一马公司基金会赞助朝圣的资金给1100名受益者的仪式上，如是说。

纳吉表示，只有现有的政府继续获得支持和执政，这项由一马公司基金会赞助的计划就能继续下去。

“我希望你们即将前往朝圣的能祈祷国家与领导层继续维持下去，以确保这项福利计划能持续不断。”

纳吉不点名批评一小撮人包括一名前首相作出种种的恶意中伤，但事实上一马公司过去5年来已赞助了5700万令吉完成5711人的朝圣之旅。