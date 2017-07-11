【健康有方】6方法帮你 增强肝功能

肝脏在人体中起着去除毒素、蛋白质代谢以及分解等功能，可以说是人体最繁忙的器官。现代人作息不正常、熬夜甚至酗酒吸烟等不良习惯，在无形中会伤害肝脏。以下6方法帮你增强肝功能：

1.多喝柠檬水：

水有助于加快新陈代谢速度、排出体内的杂质与毒素，减轻肝脏的负担。每天起床后就先喝一杯温的白开水，它可以唤醒全身的机能。可以尝试在水中加入柠檬，柠檬的酸性可以促使肝脏生成胆汁，有利于身体排毒。每天喝8~10杯，每次300毫升即可。

2.经常做按摩：

当身体处于平躺姿势的时候，轻柔地按摩胆囊和肝脏部位，大约位于身体右侧的肋骨下方。按摩有助于促进肝脏部位的血液循环，进而改善全身代谢功能。

3.常吃紫甘蓝：

十字花科蔬菜包括甜菜、萝卜、卷心菜、紫甘蓝和芝麻菜等，或是含有硫元素的蔬菜，如洋葱、大蒜、花椰菜，它们都可以增强身体的排毒每天吃2份十字花科蔬菜就能增强肝脏的解毒功能。

4.补足矿物质：

要确保自己在日常饮食中摄取到足够的矿物质，例如镁、钙、钾、锌、硒和锰等。肝硬化病人，医生也会建议他们补充比平时更多的维生素及矿物质，以激活肝脏功能。

5.远离酒和药：

酒精对肝脏功能极为不利。有肝损的人一定要戒酒。另外，不少人身体不适时，习惯到药房买非处方止痛药来吃，但这类药物可能含有对乙酰氨基酚，经过肝脏代谢后，可能产生部分有毒代谢物，使肝脏受到损害。

6.自制护肝茶：

水飞蓟、姜黄和蒲公英都被认为有助于清洁和保护肝脏。可以尝试每天服用45毫克的姜黄、400毫克的蒲公英提取物或400毫克的水飞蓟。也可以把新鲜的蒲公英根泡在开水中代茶饮，但要确保其没有受到化学杀虫剂的污染。