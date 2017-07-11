【健康提醒】 眼睛会长结石 你知道原因吗？

眼睛的结石，是一种“结膜结石”，也是眼科常见的疾病，它和我们平日里说的肾结石、胆结石并不一样。它是位于睑结膜上的多发的黄白色小点，是结膜上皮陷洼或深部管状隐窝等处堆积的脱落上皮细胞、退行性细胞和睑板腺的蛋白分泌物等组成的凝固物，其内没有或极少有钙质沉著，因此并非真正的结石。研究人群中，结膜结石的发病率高达39.6%。

◆结膜结石是什么样子的？

通过眼科裂隙灯显微镜的检查，我们可以看到单眼或双眼上、下睑结膜面大约1~2mm大小的黄白色凝结物。它们可能是单发的，也可能是多发的颗粒状，或者还有呈融合状的表现。

◆为什么会长结膜结石？

结膜结石病人大多伴有慢性结膜炎、干眼症或为老年人。长期存在的炎症，例如慢性结膜炎、沙眼衣原体性或春季性结膜炎等，严重的特应性结膜炎，角膜接触镜配戴不注意护理卫生以及睑板腺的疾病等都与结膜结石的形成有关。

此外，结膜结石的形成还和某些眼药水在眼内再次结晶有关（如磺胺嘧啶滴眼液等）。

◆结膜结石的症状

大部分患结膜结石的人是没有症状的，只是在做眼科检查时意外发现。少部分病人（7%）有眼部异物感、刺激等症状。病人可能有或没有慢性结膜炎的病史。

如结石较平，隐于睑结膜之下方，一般没有症状，不需要治疗。如果有明显的异物感，且眼科医生检查发现，结石是突出于睑结膜表面的，有刮伤角膜的风险，那就需要剔除以减轻不适感。

剔除结石后虽然有剔除“眼中钉”的快感，但是还需要遵医嘱滴用抗生素滴眼液！因为有些患者在剔除结石后，还可能继续长出新的眼“结石”。只有积极治疗原发病，才能尽量避免结石的再次复发。

◆应该注意什么？

{1}接触眼睛前后，应该注意洗手，预防结膜炎的发生。

{2}当你感觉眼红、眼痒或眼干时，最好不要自行购置眼药水，而应该咨询眼科医生，规范治疗。

{3}配戴角膜接触镜者，更加要注意眼部的卫生及健康，不要配戴角膜接触镜过夜。角膜塑形镜可以除外，因为角膜塑形镜比普通的隐形眼镜透氧性能更好，及时的护理和清洁就可以避免感染。