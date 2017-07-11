【健康新知】牙齿矫正能让脸型变好看吗？

牙齿矫正不仅是可以美化牙齿，也让脸型变得好看。而龅牙是牙齿畸形的一种，对外貌有着严重的影响，所以生活中龅牙矫正越来越流行。那么，龅牙矫正会变好看吗？

{1}改善侧面外观：

医学上龅牙矫正的病例，其牙齿矫正移动都是前后移动的，所以突出的龅牙向后移动，从侧面看，唇部突出的位置会后缩，看上去比较自然，从侧面来看脸型会比较好看。

{2}改善脸部宽窄：

龅牙矫正考虑到之后的牙齿的稳固性，矫正对牙弓的宽度改变都比较大，所以对于部分青少年龅牙现象，一般采用快速上颚扩张术矫正上颚过窄的情况，所以矫正之后脸部的宽窄会有所变化。

{3}改善脸型：

一般生长发育过程中的病人其脸型是无法改变和控制的，成人龅牙患者矫正期间会出现饮食不便、牙齿疼痛等影响，矫正牙齿之后突出的牙齿在口腔中趋于正常，唇部闭合后不会有突出的感觉，形象自然，脸型比较美观。

{4}脸型变瘦：

龅牙矫正期间，不论是青少年还是成年人，由于矫正引起的进食不便、疼痛感和产生的心理压力，会让人变瘦，导致脸部变瘦，不过在临床实验上，成年人脸型变瘦的几率是不大的，因为成人矫治过程中的心理承受力强，产生的压力小，自然脸型变瘦几率小了。

综上所述，龅牙矫正会变好看，不过矫正龅牙需要注意的是医院的选择，不能为了贪小便宜，在不知名的小诊所矫正，危害身体健康。一定要选择正规齿科整形医院，选择经验丰富的专家，保证手术的安全性。