【健康提醒】注意餐后低血压的发生

老年人和中年人吃完早饭头晕，应注意是否为老年人餐后低血压，此症状主要发生于早餐后，占73%，中餐和晚餐亦可发生。预防餐后低血压的非药物治疗是餐前饮水350-480ml，应该减少碳水化合物摄入，要少量多餐，餐后取坐位或卧位，避免进餐时饮酒，避免餐前服用降压药，宜两餐之间服用。

对于高龄老人，导致头晕的因素有很多。如疾病控制平稳且头晕是发生在早餐后，可能需要关注一下是否存在老年人的餐后低血压，需要在餐后头晕时测量一下血压，因为老年人餐后低血压的发生率很高，特别是对患有高血压、糖尿病、帕金森病、心血管疾病、瘫痪、自主神经功能损害的老年人更容易发生。

老年人在进餐后2小时内，收缩压下降≥20mmHg或原收缩压≥100mmHg下降至<90mmHg，伴有低血压症状：包括晕厥、衰弱甚至发生冠脉事件和脑卒中。餐后血压下降最低点出现在餐后30-60分钟，收缩压下降可达80mmHg，舒张压可达45mmHg，多于餐后2小时恢复基础血压值，重要脏器供血不足表现为头晕、晕厥、跌倒、心绞痛、无力、恶心、视力模糊、一过性脑缺血等心脑缺血症状。

任何老人在餐后发生头晕、晕厥、乏力、跌倒、心绞痛等心脑缺血症状时均要怀疑此病。

餐后低血压与进餐有关，如进碳水化合物餐(高糖餐)、一次进餐过量、温度过热、长期卧床者坐位进餐过久。

预防餐后低血压的非药物治疗是餐前饮水350-480ml，可减少植物神经功能不全者血压下降，应该减少碳水化合物摄入，要少量多餐，餐后取坐位或卧位，不能马上站起活动，避免进餐时饮酒，避免餐前服用降压药，宜两餐之间服用，如果经过上述措施还不能改善，就需要就医使用药物治疗和干预了。