【治疗】 重建正常鼻窦功能

“病史、病例很重要，我们不能随便断定病人所面对的困扰就是鼻窦炎。最普遍的检查是使用鼻窦内视镜进行，现今科技发达，所使用的内视镜镜头画质都很高清，可让我们很清楚地看到鼻道构造、检查是否有脓涕、细菌感染、脓涕倒流、鼻中隔歪曲、鼻甲肥大、泡状鼻甲或鼻息肉等，同时也可以检查是否有并发症。”

此外，CT扫描检查可以很清楚地检查鼻窦内是否感染，一般正常健康的鼻窦从正面看去的话，是空洞的；若被灰影填满或半满的话，就可以清楚确认已经患上鼻窦炎，CT扫描检查也可以确认是否患有鼻中隔歪曲。

若情况更加严重，就必须透变态反应检查（Allergy Test）去找出病因。

鼻窦阻塞造成种种不适并可引发并发症，所以治疗的主要目的在于重建正常且健康的鼻窦功能、让分泌液能够正常流通并阻止急性鼻窦炎发展成慢性鼻窦炎。治疗方法被分为药物治疗与手术治疗2种。

◆并非所有鼻窦炎都需进行过手术治疗，

以下治疗都是较普遍使用的第一线治疗方法：

{1}抗生素：

鼻窦炎最常见病因主要为细菌感染，所以相对也有多种不同的抗生素可以使用。

{2}滴鼻药：

可局部使用具有血管收缩作用的滴鼻药改善鼻腔通气和引流，使鼻窦内的脓液更容易流出。

{3}抗组胺药：

抗组胺药物或鼻用局部肾上腺皮质激素药物可让鼻窦开启，尤其适合有明显过敏性病因的变应性鼻窦炎。

{4}预防过敏：

约有50%的病因都因过敏而引起，所以也必须给予患者避免过敏源如香烟、灰尘、尘螨等建议。

{5}生理盐水冲洗：

使用生理盐水可将鼻窦内的脓液清洗出来。

◆若是慢性鼻窦炎、采用药物治疗超过6周病情仍未见好转，或已出现严重并发症，而病因也包括一些构造上的问题的话，就必须透过手术治疗来帮助解决鼻窦炎问题、让鼻窦通畅：

{1}上颌窦穿刺冲洗疗法：

属于较旧的治疗方法，现在一般已不再采用。使用特制穿刺针从下鼻道刺上颌窦，抽出脓液后，以生理盐水冲洗，仅适用于上颌窦炎。

{2}鼻窦内视镜手术：

利用内视镜接上大荧幕的影像系统，可直接看到每一组鼻窦的全貌并同时进行手术治疗、提高手术的精确度。但此项手术的最终效果还得仰赖医生的技术。

{3}辅助手术：

纠正高位的鼻中隔歪曲、去除膨大的泡状鼻甲等。

{4}鼻窦球囊扩张手术：

属于近几年来最新的医疗技术进展，使用球囊将鼻窦撑开的概念从心脏球囊支架手术衍生而来，属于微创手术。不仅手术过程快速，也因为没有伤口所以恢复也非常快，缺点则在于费用高昂。

林医生补充，若是很严重的鼻窦炎，鼻窦内视镜手术的效果会比鼻窦球囊扩张手术来得好。因鼻窦球囊扩张手术只能将鼻窦撑开，却不能把可能出现在周围的鼻息肉或鼻中隔歪曲等问题一并解决，若不处理这些构造上的病因的话，鼻窦炎还是会再度发生，所以各种治疗都有其优缺点，但鼻窦球囊扩张手术仍不失为一个崭新的良好治疗选择。