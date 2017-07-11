【毒犯跳车逃】警收贿数额已掌握 蔡义来：暂不便公开

（槟城11日讯）槟州总警长拿督威拉蔡义来总监指出，目前警方已掌握“让贩毒嫌犯跳车逃案”逃犯与涉案警员的贿赂数额，不过暂不便公开。

他也说，警方仍继续调查，是否还有其他交易的数额。他强调，尽管有警员涉及收贿让嫌犯潜逃的勾当，但他相信不是所有的警员都是如此。他透露，当时当值的警员已接受调查，确定涉及案件的只有这批落网警员。一般上，每次轮班值都有20至25名警员，但涉案者已落网。

这起警员收贿释放嫌犯事件，于周日凌晨12时30分发生。42岁的逃犯安华艾雅于周六从吉打州押送到槟城后，关押在峇央峇鲁扣留所。不料，当晚他和另两名扣留犯声称身体不适，警方即以卡车护送前往浮罗山背医院看诊，结果卡车在湖内前往浮罗山背山路上发生故障，逃犯趁着修车时，带着手铐跳车逃亡。

在警方调查后揭发，有警员收贿带嫌犯回家见家人，此外也有警员在嫌犯逃走后，报假案企图蒙混过关。事后，警方逮捕8名负责看守及护送嫌犯的警员及1名渔夫助查。

蔡义来强调，若发现整个标准作业程序出现漏洞，警方将会加强机制，避免类似事件再发生。他提及，涉嫌让逃犯跳车的落网警员告知查案官，当时逃犯要求警员载他到一个地点见某人；逃犯称要见的人，就是原本准备协助他潜逃的渔夫。警方将着手调查3个单位彼此互相联系的方式，以查出他们如何传达消息及安排部署。

若有必要求助邻国

逃犯是于2015年触犯1952年危险毒品法令第39(b)条文而被逮捕，至于自首的渔夫也曾涉及毒品案件。由于逃犯已逃离超过48小时，不排除已不在槟岛。他说，警方将从多角度去测查，如之前生活的地方，不过逃犯家人仍在槟城。他说，若逃犯用正常管道离境，一定能找到他，若他用非法管道离境，这需向邻国警方求助。

他是出席槟州巫统开斋节开放门户时，如是指出。

揪出黑警列首要目标 要求1周内完成报告

槟州总警长拿督蔡义来说，警方严正看待“让贩毒嫌犯跳车逃案”，将揪出警队中的“黑警”列为首要解决目标，并要求调查单位尽可能在1周内完成报告。

他表示，如有需要，槟州警方将不惜“借兵”进行扣留所大洗牌，全面撤换扣留室警察以杜绝类似事件再次发生。

蔡义来周二下午出席威北警方开斋节活动上，如是指出。

他说，初步调查显示，这次案件有一名主谋作为中间人，并代为收取款项，主导这次的事件。

无论如何，他说，目前调查报告尚未出炉，案件许多疑点仍未厘清，因此，目前仍不适合设下定论。