200万造“下层土排水系统” 旧关仔角草场不再积水 北马新闻

（槟城11日讯）旧关仔角草场耗资200万令吉打造“下层土排水系统”（Sub-soil pipe system），以新技术防止草场积水。槟岛市政厅将在竣工后推出租借与使用指南，严格筛选草场活动。

槟地方政府委员会主席曹观友周二巡视旧关仔角草场，并指出提升计划是在“北岸公共空间提升计划”下进行。除了提升4依格的大草场，当局也将在今年内启动“海堤修复工程”。

“北岸公共空间提升计划”是由乔治市维护与发展机构（GTCDC）负责推动，目的是依已宪报的世遗区特区蓝图中的提升公共空间计划，启动提升与美化工程。乔治市维护与发展机构由Think City、槟首长机构（CMI）和阿迦汗文化信托基金会组成。

曹观友指出，乔治市世遗区只有5%面积属公共空间。其中，北边海岸公共空间则在5%总面积中，占据85%空间。因此，当局将重点提升北边海岸具历史价值建筑与空间，包括旧关仔角草场、修复康华丽堡、提升海堤，此外将美化相关公共空间。旧关仔角草场从2016年12月展开提升工程，预料今年9月竣工、10月首周重新开放。

他也说，旧关仔角草场过去以来活动众多，举办方搭台装棚，加上游人踩踏，导致草坪底下排水设施严重损坏，无法在大雨来袭时，发挥排水效用，草场才逢雨积水。“所以提升工程是必须的，以更快速排水，这次工程采用全新的下层土排水系统，排水管装置只离表面土壤25公分，更接近地面。”

由于上述工程成本不菲，因此曹观友指为保护草场排水系统，市厅将推出租借和使用指南，列明草场使用准则同时，未来不准交通工具尤其重型罗里驶入草场，毕竟排水管离表面土壤近，很容易因活动的大型装置，造成破裂。

草场装2个水口加速排水

市厅工程师拉惹莎扎娜解释，下层土排水系统非全新技术，但在大马仍少见。

在有关系统下，草场上将装有两个下水道口，加速排水同时，整片草场每5公尺距离便埋有排水管。目前大草场中间部分，从远处望去是稍为“隆起”，比两边草地高出1%。这让大雨来袭时，雨水可顺势向左右两边流下，直接被离地面更近的排水管和下水道口吸收，更快通过地下排到大海。

她说，未来只要保养得宜，这系统使用寿命相当长，一旦有排水管损坏，也可局部更换。她补充，上一代排水系统是深埋底下，雨水渗入速度慢，一旦水管破裂更快出现积水。因此，新系统将能防止草场积水

首阶段工程耗资80万令吉

“海堤修复工程”计划预计耗资1500万至2000万令吉，而首阶段工程需耗资80万令吉。

曹观友指出，旧关仔角海堤长年受海水侵蚀，许多部分状况不佳，虽然不危及行人安全，不过当局也会在今年内启动修复，加固海堤同时美化。此外，未来会增加阶梯，可让行人走近海面。

海堤修复工程将从旧关仔角小贩中心开始至皇家海军基地，全长600公尺。工程分4阶段进行，皇家海军基地路段属首阶段工程、长60公尺。工程进行期间将局部关闭使用。

曹观友：与威省市局共享荣耀 槟市厅首获5星评价

槟岛市政厅（MBPP）与威省市政局（MPSP）荣获“5星级”评估，也是槟州首次获得5星评价。曹观友欢喜强调，槟岛市政厅更在多项评估中取得高分，是槟州全民的荣耀。

“2016年的全国地方政府星级评估报告”出炉，曹观友指槟岛市政厅在41个获得五星评估的地方政府中，名列前茅，不过他表示不能透露更多详情，一切有待城市和谐、房屋及地方政府部部长宣布。他说，地方政府理事会已于会议上公布是项评估。西马的101个地方政府中，有41个获5星评估。

“我感谢全体官员的努力和支持，地方政府会尽力保持5星评级同时，感谢媒体合作，时常也点出我们弱点，协助改进不足。最后，感谢人民的支持。”

城市和谐、房屋及地方政府部的星级评估，是根据地方政府的4个表现评分，即管理（20%）、盒型服务（40%）、客户管理（15%）及社区参与或群众回应（10%）。