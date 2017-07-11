泰商界豪姐怒砸8800万 与吃软饭丈夫分道扬镳

据了解，在泰国身价50亿的女富豪 Jae Leng（67岁）经商多年，是曼谷廊曼区知名进口商品销售店RAN JAE LENG的老板。近日，这位叱咤商界的女富豪首次向媒体公开了自己的婚姻生活，谈到与结婚40年的丈夫离婚Jae Leng声泪俱下。

Jae Leng在接受采访时透露，自己从中学毕业之后一直经商，27岁成婚，嫁给了一位朱拉隆功大学毕业的高材生。当年两人刚结婚2个星期，丈夫就与自己划清界限，提出经济分开，各赚各的钱。

Jae Leng年轻时就开始做贸易赚钱，随着生意越来越好Jae Leng也开了一家店。而毕业于朱拉的丈夫在一家金融公司做财务，刚开始每个月有20000铢（约2519令吉）的收入。成婚后，因男方家人觉得Jae Leng有能力赚钱，害怕其在外养小白脸，便提出财产分支的要求。从那时起，Jae Leng便成了赚钱养家糊口的人，一直不停的工作。

结婚后6年，丈夫不停地换工作，从大公司换到小公司，最后直接辞职，成为无业游民。因考虑到丈夫失业，Jae Leng便让其到自己的店里帮忙。平日里丈夫在店里什么都不做，每到节假日是店里最忙的时候，Jae Leng常常毫不停歇地工作，但丈夫每到节假日都找借口休息，从不在店里帮忙。虽然Jae Leng喜欢赚钱，但却从不管钱，都是交给丈夫处理，两人还曾因为丈夫将钱转移到其他账户而发生争执，但33年来始终都是丈夫管钱。

随着生意逐渐做大之后，Jae Leng又转向发展其他商业，注册法人时却发现这些多年来赚的钱几乎没剩下多少，而Jae Leng也意识到这不符合常理，夫妻俩儿常常因此发生口角，却不知丈夫10年前就开始准备离婚了。如今丈夫常常回宋卡老家，并找各种理由提出离婚、带律师来恐吓，威胁要6亿铢现金（约7600万令吉）和一些土地作为分手费，不给的话Jae Leng将一无所有。

Jae Leng表示事实上两人已经10年未同床，但自己并未找过其他人，一直都全身心投入工作。不尊重长辈更不可能，自己还帮助照顾母亲，医院的医护人员都能作证。至于给晚辈资产都已告知对方，且双方签字确认的，就算上法庭自己也不会输，自己没有做错事，每个月还给丈夫55万铢（约7万令吉）的生活费。

Jae Leng还表示，一直以来都在忍耐，以为年纪大了一切都会好。但丈夫离家的1年，自己突然发现一切都变得很轻松，于是决定不打官司了，同意离婚并给丈夫3亿铢现金（约6000万元）和其他一些资产，加起来总价值为7亿铢（约1.4亿元）。Jae Leng提到，自己并没有因为损失这些钱感到心疼，而是可惜这数年光阴，7亿铢钱用不了3年就能挣回来，但这大半辈子的时间又怎能换换得回来。

Jae Leng膝下无子，但其收养了3名孩子，并将他们抚育成人，送到国外念书，学成后帮助自己管理企业。