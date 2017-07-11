乐天大腾折价登场 出师不利一度挫17仙 经济新闻

（吉隆坡11日讯）乐天大腾化学控股有限公司（LCTITAN，5284，工业产品组）今早于大马交易所主板首度亮相，惟却出师不利，该股在交投炽热中一度下滑2.62%或17仙至6.33令吉。

闭市时，乐天大腾化学跌1.85%或12仙至6.38令吉，最高6.53令吉。此外，该股也是马交所第2大热门股，成交量高达4547万7400股。

该集团在大马的首次公开募股（IPO）计划是自2012年8月以来最大宗。同时，也是东南亚自2013年5月以来的最大型IPO。

乐天大腾化学公开发售5亿8000万股新股，该股上市后已发行股本将扩大至23亿1000万股。

该集团将机构投资者和散户认购股票的价格定为每股6.50令吉，以筹措37亿7000万令吉。

乐天大腾是烯烃和聚烯烃的生产商，也是韩国乙烯生产商乐天化工机构的旗下一个单位。

退回新股差价

配合新股上市，乐天大腾日前宣布调低机构投资者和散户认购新股发售价，皆由原本的每股订价8令吉，降低至每股6.50令吉，当中的1.50令吉差价，将回退给成功标得公司股票的投资者。

随着新股发售价的调低，以每股6.50令吉计算，该公司在7月11日上市后市值大约150亿令吉，而其目标价格也将从之前的9.10令吉，降低至7.41令吉，介于2018财政年10.4倍本益比。

另一方面：乐天大腾首日上市股价获保障，主理银行马银投资银行最多可认购该公司首次公开售股（IPO）的4.8%股权或2776万8500股，以稳定市场价格。

马银投资银行上周五透过文告指出，作为乐天大腾首次公开售股稳定价格主理者，将会负责认购该公司2776万8500股。