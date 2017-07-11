令吉兑美元略贬至4.2960

（吉隆坡11日讯）今日令吉兑美元汇价成日窄幅波动后闭市微落。此外，令吉兑美元以外的其它主要货币也大多趋软。

交易员称，在美联储主席珍妮特耶伦于周三、周四两天在美国国会发表证词前，投资者持谨慎态度。

备受关注的美国非农就业报告显示，该国的6月非农就业人数增加22万2000人，远超市场预期。这份数据强化了市场就有关美联储将在2017年下半年继续加息的预期。通常加息会提高美元的吸引力。

令吉兑美元汇价闭市报4.2960/2990，较昨日之4.2950/2980略贬值。开市时，令吉兑美元报4.2925/2955。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0982/1026贬值至3.1057/1062、兑每百日圆由3.7600/7629稍趋稳至3.7572/7612、兑英镑由5.5247/5298走弱至5.5423/5479，以及兑欧元由4.8899/8937趋软至4.8944/8937。

另外，中国外汇交易中心公布，7月11日人民币兑美元汇率中间价下跌19个基点，报6.7983，为连续第2个交易日下跌。此外，1欧元兑7.7479人民币、100日圆兑5.9585人民币、1港元兑0.87014人民币、1英镑兑8.7557人民币、1新加坡元兑4.9094人民币以及1人民币兑0.63188令吉。