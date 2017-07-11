总贷出金额上涨 永旺信贷服务表现亮丽 经济新闻

（吉隆坡11日讯）永旺信贷服务（马）有限公司（AEONCR，5139，金融组）公布，在截至5月31日止第一财季，所取得的税前利润按年从8412万令吉上升至1亿187万令吉。

至于营业额则由前期的2亿6164万令吉增加15.53％至3亿228万令吉。

该集团在一份声明中表示，上述季度中总贷出金额按年从10亿1000万令吉增长4.27％至10亿5000万令吉，主要是来自信用卡交易和个人融资项目。

它说，截至今年5月31日止，总贷出应收款项达66亿7000万令吉，这较去年同期的56亿8000万令吉增长17.37％，而呆账（NPL）比例为2.42％。

永旺信贷服务预计，在截至2018年2月28日止财政年度的财务业绩，将能够继续维持目前的较佳表现，主要是获得业务计划按进度实施和2017年的积极经济前景所支撑。

与此同时，该集团在致函大马交易所的文告中称：“我们经已委任Tetsuro Takano为非独立非执行董事。

它还宣布，克里斯纳潘已在7月5日起辞去执行董事职位，因他被委派处理新任务。