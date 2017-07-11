丰隆投银第3季首选股 点名COMFORT GHL JCY和嘉登 经济新闻

（吉隆坡11日讯）丰隆投资银行指出，抗跌股可能引领第3季的股市走势，因为仙股失去光芒。

丰隆投银分析师刘礼誉表示，该研究机构的首选股包括COMFORT手套有限公司（COMFORT，2127，工业产品组）、GHL系统有限公司（GHLSYS，0021，科技组）、JCY国际有限公司（JCY，5161，科技组）和嘉登控股有限公司（GADANG，9261，建筑组），因为它们具上涨催化潜能。

此外，该机构也看好抗跌股如估值不俗的富达有限公司（PRTASCO，5070，建筑组）、勇达集团有限公司（ENGTEX，5056，贸易服务组）、中钢（马）控股有限公司（CSCSTEL，5094，工业产品组））、亿维雅刨花板有限公司（HEVEA，5095，工业产品组）、TEX循环工艺（马）有限公司（TEXCYCL，0089，创业板）和通源工业有限公司（TGUAN，7034，工业产品组）。

刘礼誉在报告中指出：“关注具防御性的股票。涨势在第2季趋软，我们预计仙股热潮在第3季也可能进一步放缓。同时，交易策略将挑选盈利永续且具抗跌力的股票。”

马股第3季上涨空间料有限。丰隆投银预计，富时隆综指本季度将在1740和1820点之间交易，因技术指标显示超买信号。

该机构维持马股1760点的年终目标。

“根据技术指标，我们认为上行空间有限，因每周随机振荡指标超买，以及每周平滑异同移动平均线（MACD）图显示动能正在减弱。”

“本地的重量级股交投兴趣预计会放缓，因已反映大部分的宏观经济催化剂。此外，原油价格和令吉疲软，可能打压国内交易。”